Volley, la finale di Champions League è tutta italiana! Conegliano schianta l’Eczacibasi e raggiunge Milano

La finale della Champions League 2023-2024 di volley femminile sarà tutta italiana. Conegliano ha infatti raggiunto Milano all’atto conclusivo della massima competizione europea, che andrà in scena domenica 5 maggio in una sede ancora da definire ufficialmente (ultimamente si parlava di Istanbul). Le Campionesse d’Italia hanno infatti sconfitto l’Eczacibasi Istanbul per 3-1 (25-17; 25-15; 24-26; 25-16) nella semifinale di ritorno andata in scena nella bolgia del Burhan Felek Salonu della metropoli anatolica, dopo che avevano vinto il confronto d’andata per 3-2 al PalaVerde di Treviso.

Le Pantere hanno difeso la propria imbattibilità stagionale e hanno surclassato le Campionesse del Mondo, che soltanto nel terzo set sono riuscite a battagliare alla pari con la corazzata veneta. Conegliano disputerà la quarta finale di Champions League della sua storia: nel 2019 perse contro Novara, nel 2021 trionfò contro il VakifBank Istanbul, nel 2022 si arrese proprio alla formazione turca, quest’anno surclassata ai quarti di finale. Ci sarà una finale tutta italiana a cinque anni di distanza da quella già citata di Berlino, in precedenza ce n’erano state altre tre: Matera-Ravenna nel 1993, Modena-Reggio Calabria nel 2001, Bergamo-Asystel Novara nel 2005.

Conegliano ha vinto i quattro precedenti stagionali contro Milano, che avrà la sua prima possibilità di alzare al cielo il trofeo più ambito: finale di Coppa Italia, finale di Supercoppa Italiana, due incontri di regular season in Serie A1. A trascinare la formazione di coach Daniele Santarelli è stata la strepitosa opposto Isabelle Haak, che ha messo a segno 29 punti (58% in attacco, 3 muri) e che ha vinto lo scontro diretto con Tijana Boskovic. La MVP degli ultimi due Mondiali si è fermata a 26 punti (2 muri, 50% in fase offensiva).

In grandissimo spolvero la palleggiatrice Joanna Wolosz (5 punti) e le schiacciatrici Kelsey Robinson (11 punti, 63% in ricezione) e Kathryn Plummer (13 punti, 2 ace, 44% in attacco), molto bene le centrali Robin de Kruijf (8 punti) e Sarah Fahr (10 punti, 2 muri), impeccabile il libero Monica De Gennaro (90% di ricezione positiva). Le padrone di casa, guidate da coach Ferhat Akbas, si sono aggrappate troppo a Boskovic, mentre Hande Baladin (12), Alexa Gray (3) e Irina Voronkova (5) sono risultate a tratti impalpabili.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Haak si esalta subito in avvio di partita: slash, pallonetto e muro su Gray per un perentorio 4-0 in favore delle Campionesse d’Italia. Boskovic prova a ribattere, ma Haak alza ulteriormente il ritmo e poi timbra l’ace del +5 (8-3). L’Eczacibasi batte un colpo con un vincente e un muro di Baladin, poi è Boskovic con un micidiale uno-due a firmare il pareggio a quota otto. Conegliano non si scompone e riparte prontamente: pallonetto di Robinson, stampata di Wolosz su Baladin, contrattacco di Plummer e pallonetto di Wolosz per un nuovo +4 (12-8). Le ospiti non tergiversano: colpo profondo di Haak dalla seconda linea, slash di Fahr, staffilata di Plummer e micidiale 17-11. Le Pantere controllano la situazione con relativa facilità, il cambiopalla funziona bene e si arriva alla rapida chiusura con un errore offensivo di Baladin.

Avvio equilibrato nella seconda frazione, ma sul 5-5 è ancora Conegliano a spiccare il volo: parallela di Haak, attacco in rete di Boskovic, errore offensivo di Baladin, de Kruijf di fino e stoccata di Haak dopo una gran difesa di De Gennaro. L’Imoco conduce per 10-5, alza ulteriormente le barricate in difesa e Haak è padrona dell’attacco (12-7). Plummer allunga ulteriormente, poi due ace consecutivi di de Kruijf valgono il perentorio 15-7. Il margine è rassicurante, ma le Pantere non abbassano la guardia e si issano rapidamente sul 19-12 con Haak, Plummer e Fahr in grande spolvero. A quel punto è sufficiente amministrare l’ampio margine, chiude Wolosz con un pallonetto.

Boskovic si carica l’Eczacibasi sulle spalle in avvio del terzo parziale e con tre punti consecutivi trascina le turche sul 5-3, poi l’ace di Baladin e un’altra staffilata della bomber valgono il +5 (8-3). Boskovic è dirompente, ma Robinson e Haak provano a rispondere (11-8). Sono ancora il martello e l’opposto a ruggire per il -1 (10-11), poi un errore offensivo di Baladin regala il pareggio a quota 12. Le Campionesse del Mondo riallungano con due magie di Baladin (16-13), ma Conegliano sfrutta un paio di sbavature avversarie e pareggia a quota 16. Inizia una serrata lotta punto a punto (20-20 e 22-22), ma il diagonale di Baladin e un muro di Jack-Kisal regalano due set-point alle Tigri (24-22), Boskovic sciupa la prima occasione e Plummer annulla la seconda (24-24), Baladin è impeccabile e poi Haak sbaglia prolungando la partita.

Il quarto set è però a senso unico. Conegliano si issa subito sul 5-2, poi Haak e Robinson si esaltano (11-4), Wolosz stampa Voronkova e poi sono Fahr e Haak a tramortire definitivamente il tentativo di recupero di Boskovic (16-11). Finale di gestione, gli ace di de Kruijf mettono la parola fine sull’incontro.