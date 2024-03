Volley femminile, Novara-Scandicci: chi si prende il secondo posto? Milano cerca riscatto con Cuneo nella 24ma di A1

Fari puntati su Novara nella 24ma giornata della regular season di serie A1. In palio una bella fetta di secondo posto nella sfida diretta in programma domenica alle 17.00 tra Igor Gorgonzola Novara, quarto con 53 punti e Savino del Bene Scandicci, secondo con 55 punti. La squadra di Bernardi ha perso momentaneamente Markova, che si è procurata un infortun9io alla caviglia a Conegliano, e deve fare di necessità virtù perchè la russa aggiungeva qualcosa di importante alle potenzialità d’accatto delle piemontesi che se la vedranno con Scandicci che in campionato arriva da cinque successi consecutivi che le hanno permesso di tornare in seconda posizione.

Sabato alle 18.00 l’Allianz Milano, reduce dall’inattesa sconfitta contro il ritrovato Casalmaggiore, vuole il riscatto nella sfida casalinga con la Honda Olivero San Bernardo Cuneo che ha avuto un’impennata d’orgoglio ed ha distanziato di 3 lunghezze Bergamo nella corsa alla salvezza. le milanesi, visto lo scontro diretto tra le due rivali nella corsa al secondo posto, hanno bisogno dei 3 punti e di sperare in un tie break nel big match di giornata per rimettersi in carreggiata.

Chi può dormire sonni tranquillissimi è la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano che sarà di scena sabato sera alle 20.30 sul campo di Pesaro contro una Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. Venete già con la mente alla sfida di Champions con l’Eczacibasi che vale la finale e con il primo posto della regular season in tasca ma c’è da conquistare la vittoria numero 35 a fila in stagione e dunque non scenderanno in campo prive di motivazioni contro una squadra che potrebbero anche ritrovarsi di fronte nel primo turno dei playoff.

La prima sfida della giornata, in programma sabato alle 17.00, vede di fronte la Reale Mutua Fenera Chieri, praticamente certa del quinto posto, e Il Bisonte Firenze che solo un miracolo può riportare in zona playoff visto che è lontana 8 punti e mancano 3 gare alla fine del torneo. Se non è spareggio salvezza poco ci manca il derby tra Bergamo e Busto Arsizio. Le padrone di casa sono a 3 punti dalla zona salvezza e 6 punti più indietro di Busto Arsizio che ha appena cambiato tecnico dando il benservito a Cichello e affidando la squadra a Enrico Barbolini con tanta paura di farsi risucchiare in zona retrocessione.

Roma può consolidare la sua ottava posizione, e magari provare l’assalto alla settima, ospitando sempre alle 17.00 il fanalino di coda già retrocesso Itas Trentino, mentre si preannuncia una bella partita quella di Pinerolo tra il Wash4Green, sesto in classifica con gli stessi punti di Vallefoglia, e il Trasportipesanti Casalmaggiore, squadra tra le più in forma del momento ma con 7 punti da recuperare sulla zona playoff a sole tre giornate dalla fine della regular season.