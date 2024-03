Volley femminile, Istanbul crocevia di Milano e Conegliano! Semifinali di ritorno in Champions durissime per le italiane

Istanbul ombelico del mondo pallavolistico italiano in questa settimana di passione ed emozioni per i tifosi in particolare di Conegliano e Milano che sono attesi dalle sofferenze di due semifinali di ritorno molto complicate per svariati motivi.

Iniziamo dall’Allianz Milano che domani alle 17.00 sarà di scena sul campo del Fenerbahce dopo il 3-0 dell’andata. La situazione è complicata per la squadra di Gaspari che ha perso sabato per una distorsione alla caviglia l’alzatrice Alessia Orro. Non dovrebbe essere niente di grave ma per la partita di Istanbul contro una delle squadre più forti al mondo, l’Allianz non avrà la sua alzatrice titolare e dovrà giocarsela così.

Vittoria Prandi non è l’ultima arrivata, ha dimostrato di sapersela cavare anche in situazioni complicate ma questa volta deve alzare l’asticella non di poco perché dall’altra parte c’è una corazzata ferita dopo la sconfitta della gara di andata e dunque serve la prova perfetta per l’alzatrice modenese che in Europa di esperienza nnon ne ha moltissima ma in serie A1 ci ha giocato, e non poco, fra le esperienze di Vicenza, Bergamo e Pinerolo lo scorso anno, prima di accettare la proposta di Milano che ora le affida la squadra. Già all’andata la compagine milanese ha vinto di squadra con una prestazione corale di altissimo spessore, a Istanbul servirà a maggior ragione quella coesione di squadra che può permettere di portare a casa i due set che significherebbero finale di Champions al primo tentativo.

Le turche, sconfitte all’andata, lo scorso anno in semifinale, giocarono un bruttissimo scherzo a Conegliano, dovranno fare ancora i conti con l’assenza della capitana e centrale Eda Erdem che, dieci giorni fa, nella partita persa 2-3 (seconda sconfitta stagionale) contro il Thy, si è procurata una seria distorsione alla caviglia e difficilmente sarà in campo. L’allenatore è italiano, Stefano Lavarini, nelle scorse stagioni a Novara.

In cabina di regia ci sarà la espertissima serba, 36 anni, Bojana Drca, una sorta di “giramondo” del volley che però non ha mai giocato in Serie A1 ed è arrivata quest’anno al Fenerbahce proveniente dal Leningrado San Pietroburgo in Russia. L’opposta è lo spauracchio di tutte le squadre, la nazionale turca che lo scorso anno ha vinto tutto quello che poteva, Melissa Vargas, in Turchia dal 2017, a più riprese al Fenerbahce, reduce da un serio infortunio che però al momento appare superato.

In banda gioca un’altra atleta che incute timore, soprattutto per la potenza e l’efficacia del suo servizio, Anna Fedorovtseva, 20 anni, già alla terza stagione al Fenerbahce dopo le esperienze in Patria. La seconda banda è la turca Meliha Diken, 30 anni, anche lei alla terza stagione in giallonero, dopo le due al Vakifbank. Le centrali sono Asli Kalac, turca, arrivata quest’anno dopo l’esperienza al Türk Hava Yolları SKT e la sostituta di Erdem, Irina Fetisova, russa, 30 anni, arrivata in questa stagione al Fenerbahce dopo sette alla Dinamo Mosca. Il libero è Hatice Gizem Orge, soprannominata universalmente “Ministro della Difesa”, al terzo anno al Fenerbahce dopo una decina di stagioni con il Vakifbank. Squadre in campo domani, martedì 19, alle 18.00 ora italiana.

Mercoledì 20 marzo alle 17.00 ora italiana la Carraro Imoco Conegliano sarà di scena sul campo dell’Eczacibasi che all’andata ha fatto vedere i sorci verdi alla squadra di Daniele Santarelli che si è rimessa in carreggiata dopo due set da dimenticare ed è riuscita a ribaltare il punteggio conquistando una vittoria preziosissima (3-2).

All’andata per due set la squadra turca, oltre che a far leva sulla inarrestabile Boskovic, ha messo in pratica alla perfezione la teoria sul sistema di muro e difesa da adottare contro le venete, bloccando spesso e volentieri i loro terminali offensivi, esclusa una Haak molto continua, e tenendo altissimo il livello di battuta con Conegliano in costante difficoltà in ricezione. Appena ha abbassato leggermente questi ritmi, l’Eczacibasi è stato raggiunto dalle venete che poi hanno vinto un rocambolesco quinto set. Sabato Conegliano, cambiando solo le centrali rispetto alla sfida di andata, ha battuto 3-0 Pinerolo nella penultima di campionato.

L’Eczacibasi dopo la seconda sconfitta stagionale nel campionato turco (dove occupa il secondo posto) su 25 partite disputate finora, subita contro il Vakifbank, ha ripreso la sua marcia vincente battendo nel fine settimana l’Ankara PTT penultimo in classifica, in trasferta, 3-1. In cabina di regia nelle turche gioca Naz Aydemil Akyol, alzatrice della Nazionale turca, arrivata dal Turk Havan Yollan in estate, mentre l’opposta è la numero uno al mondo, la serba Tijana Boskovic, che indossa questa maglia da nove stagioni, essendo approdata da Novi Sad a Istanbul nel 2015.

Le bande sono una delle star della Nazionale, Hande Baladin, alla quinta stagione con la maglia dell’Eczacibasi e una vecchia conoscenza del campionato italiano, la canadese Alexa Gray che lo scorso anno era in forza al Conegliano e, prima del trasferimento a Istanbul, giocava in Italia dal 2017, con le maglie di Soverato, Castelmaggiore, Caserta, Scandicci e Busto Arsizio.

Al centro viene schierata, l’esperta turca Beyza Arici, al settimo anno in forza all’Eczacibasi, preferita ad un’altra giocatrice che sembrava aver messo radici in Italia, la serba Jovana Stevanovic, lo scorso anno a Milano ma prima a Busto Arsizio, Scandicci e Casalmaggiore, e la rappresentante di Trinidad e Tobago Sinead Jack-Kisal, una vera e propria giramondo che due anni fa vestì la maglia di Vallefoglia al debutto in serie A1. Il libero è Tuna Aybuke Ozel, al terzo anno all’Eczacibasi.