Volley femminile: Conegliano imbattuta, Milano dietro a Scandicci, Cuneo retrocede. Decisi i playoff scudetto

Si è conclusa la regular season della Serie A1 di volley femminile. Oggi pomeriggio si sono disputate le sette partite valide per la 26ma e ultima giornata del massimo campionato italiano. Sono stati emessi i vari verdetti, si è delineata la griglia per i playoff scudetto (a cui sono state ammesse le prime otto della classifica generale) e sono state sancite le due retrocessioni in Serie A2. I quarti di finale della lotta per il titolo saranno i seguenti: Conegliano-Roma, Novara-Chieri, Scandicci-Vallefoglia, Milano-Pinerolo. Cuneo e Trento fanno un salto indietro di categoria.

Conegliano ha sconfitto Busto Arsizio per 3-1 (22-25; 25-20; 25-20; 25-19) e conserva la propria imbattibilità stagionale. Le Campionesse d’Italia, fresche di qualificazione alla finale della Champions League, chiudono così la stagione regolare al primo posto con 26 vittorie in altrettante partite disputate, 75 punti sui 78 a disposizione, 78-14 il conto set. Coach Daniele Santarelli ha operato un po’ di turn-over, lasciando a riposo Isabelle Haak, Joanna Wolosz, Sarah Fahr, Kathryn Plummer, Robin de Kruijf. In doppia cifra le centrali Federica Squarcini (16 punti, 5 muri) e Marina Lubian (11) e l’attaccante Khalia Lanier (15). Alle Farfalle non sono bastati i 12 punti a testa di Benedetta Maria Sartori e Martina Bracchi.

La lotta per il secondo posto tra Scandicci e Milano si è risolta in favore delle toscane. La formazione lombarda era probabilmente affaticata dalla battaglia di mercoledì sera contro il Fenerbahce Istanbul valsa la qualificazione all’atto conclusivo della Champions League e ha perso sul campo di Vallefoglia con un netto 3-0 (27-25; 25-19; 25-22), non riuscendo così a provare un tentativo di sorpasso nei confronti delle toscane. Kara Bajema ha messo a segno 11 punti, 7 a testa per Paola Egonu, Sonia Candi, Adhuoljok Malual e Dana Rettke, 9 per Nika Daalderop sotto la regia di Vittoria Prandi. Tra le fila della formazione marchigiana si sono esaltate Alice Degradi (21 punti), Camilla Mingardi (10) e Gaia Giovannini (10).

Scandicci ha battuto Bergamo per 3-2 (21-25; 22-25; 25-19; 25-17; 15-9) In auge Ekaterina Antropova (30 punti) e Zhu Ting (20) contro Lorrayna Marys Da Silva (17) e compagne. Clamoroso sorpasso all’ultima curva in zona retrocessione. Bergamo ha vinto i primi due set contro Scandicci e ha messo pressione a Cuneo, che si è trovata sotto per 1-2 sul campo di Firenze e poi ha perso l’incontro: le orobiche hanno così operato il sorpasso e si sono salvate, mentre le piemontese fanno un salto indietro di categoria. Grande amarezza per la squadra di Terry Enweonwu (18 punti) e Lena Stigort (14), capitolata al cospetto di Kendall Kipp (23), Lina Alsmeier (19) e Nausica Acciarri (14).

Pinerolo ha regolato il fanalino di coda Trento per 3-0 (25-14; 26-24; 25-19) e Roma ha battuto Novara, già sicura del quarto posto e senza particolari motivazioni, per 3-1 (25-21; 19-25; 25-23; 25-12). Tre squadre sono così arrivate a pari punti (37) e pari vittorie (12): a decidere le posizioni tra la sesta e l’ottava è stato così il quoziente set. Pinerolo sesta (50-54), Vallefoglia settima (45-49), Roma ottava (48-57). Casalmaggiore ha invece perso per 3-0 (25-18; 25-15; 25-21) sul campo di Chieri, già certa della quinta piazza, e ha detto addio ai residui sogni di accedere ai playoff. Da annotare i 23 punti di Erblira Bici per Roma, i 14 di Avery Skinner e i 12 di Madison Kingdon per Chieri, i 14 di Yasmina Akrari e Maja Storck per Pinerolo.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Uyba Volley Busto Arsizio vs Prosecco Doc Imoco Conegliano 1-3 (25-22; 20-25; 20-25: 19-25)

Volley Bergamo 1991 vs Savino Del Bene Scandicci 2-3 (25-21; 25-22; 19-25; 17-25; 9-15)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia vs Allianz Vero Volley Milano 3-0 (27-25; 25-19; 25-22)

Aeroitalia Smi Roma vs Igor Gorgonzola Novara 3-1 (25-21; 19-25; 25-23; 25-12)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Trasportipesanti Casalmaggiore 3-0 (25-18; 25-15; 25-21)

Il Bisonte Firenze vs Honda Olviero San Bernardo Cuneo 3-1 (24-26; 25-22; 25-20; 25-21)

Wash4green Pinerolo vs Itas Trentino 3-0 (25-14; 26-24; 25-19)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

1. Conegliano 75 punti

2. Scandicci 63

3. Milano 60

4. Novara 56

5. Chieri 48

6. Pinerolo 37 (12 vittorie, 50-54 conto set)

7. Vallefoglia 37 (12 vittorie, 45-49 conto set)

8. Roma 37 (12 vittorie, 48-57 conto set)

9. Casalmaggiore 31

10. Firenze 30

11. Busto Arsizio 24

12. Bergamo 19

13. Cuneo 18

14. Trento 11

TABELLONE PLAYOFF SCUDETTO VOLLEY FEMMINILE

[1] Conegliano vs [8] Roma

[4] Novara vs [5] Chieri

[2] Scandicci vs [7] Vallefoglia

[3] Milano vs [6] Pinerolo

RETROCESSE IN SERIE A2

Cuneo e Trento.