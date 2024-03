Volley femminile, Chieri travolge il Neuchatel: la CEV Cup è a un passo, Grobelna e compagne super in Europa

Chieri ha sconfitto il Viteos Neuchatel con un secco 3-0 (25-23; 25-13; 26-24) nella finale d’andata della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Le piemontesi sono riuscite a espugnare la Halle de Sports de la Riveraine, travolgendo la formazione svizzera e compiendo un passo importante verso la conquista del trofeo.

Dopo aver alzato al cielo la Challenge Cup (il terzo torneo continentale) nella passata stagione, le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli sono vicinissime ad aprire nuovamente la bacheca societaria. Per fare festa bisognerà imporsi in due set del confronto di ritorno in programma settimana prossima di fronte al proprio pubblico, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio.

La quinta forza della Serie A1 è stata brava a recuperare tre punti di svantaggio nella fase centrale del primo set (13-10 e 16-14), sotto 18-20 ha firmato un break per pareggiare e poi ha avuto la meglio nel rush finale. Dominio totale nella seconda frazione, mentre nel terzo parziale le ospiti si sono fatte rimontare dal 18-13 prima di riuscire a chiudere i conti ai vantaggi.

Prestazione di grande impatto da parte dell’opposto Kaja Grobelna (17 punti, 48% in attacco), della schiacciatrice Avery Skinner (13 punti, 3 muri, 48% in fase offensiva e 55% in ricezione) e della centrale Camilla Weitzel (12 punti, 3 muri, 82%) sotto la regia di Ofelia Malinov (4 punti). In campo anche Madison Kingdon (7), Katerina Zakchaiou (4) e il libero Ilaria Spirito (88% di ricezione positiva). Al Neuchatel, guidato da coach Lauren Bertolacci, non è bastata Tiata Scambray (19 punti).