VIDEO Sinner-Medvedev 2-0: la sintesi della semifinale a Miami. Lezione di tennis

Una vera e propria lezione di tennis. Jannik Sinner in cattedra sul cemento outdoor di Miami, a dispensare perle nel corso di una semifinale del Masters1000 della Florida a senso unico. Distrutto tecnicamente e psicologicamente il russo Daniil Medvedev (n.4 ATP), che mai aveva subìto da Jannik un passivo del genere nei dieci incontri precedenti.

6-1 6-2 lo score in favore del giocatore italiano, solido come una roccia al cospetto di un avversario che, indietro di un break all’inizio dei parziali e non in grado di sfruttare le proprie opportunità, è andato in totale cortocircuito, lasciando spazio alle qualità di colpitore strepitoso dell’altoatesino. Un dominio che ha permesso a Sinner di staccare il biglietto per la terza Finale della carriera in Florida, la quarta in un 1000.

Un primo parziale, come detto, in cui Jannik è riuscito ad aggrapparsi splendidamente al servizio per non dare modo all’avversario di avvantaggiarsi e poi mettendo tanta solidità negli scambi da fondo. Il dritto, in questo contesto, ha fatto una grande differenza tra i due giocatori, dal momento che lungo quella diagonale l’azzurro è stato devastante.

Nel secondo parziale si è ripetuto il medesimo spartito, con la percentuale di errori per Medvedev che è salita, anche perché il russo si è fatto prendere dalla frustrazione, al cospetto di chi trovava con grande facilità il campo da posizioni tutt’altro che agevoli.

Di seguito il video degli highlights: