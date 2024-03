VIDEO Pedro Acosta sorprende a Lusail con un salvataggio show in curva 1

È subito Pedro Acosta show a Lusail, circuito che ospita questo weekend il GP del Qatar, primo appuntamento del Motomondiale 2024 di MotoGP.

Il pilota spagnolo ha infatti convinto in occasione della prima sessione di prove libere, dove ha strappato il terzo tempo girando in 1’52.695, a soli 71 millesimi dal leader Jorge Martin. Una prestazione sorprendente per l’iberico, apparso velocissimo soprattutto nel primo e nel terzo settore.

Ma il rookie de GASGAS Team ha mostrato al mondo tutto il suo talento anche con un super salvataggio avvenuto a cinque minuti dalla bandiera a scacchi quando, in curva 1, si è appoggiato quasi completamente sull’asfalto, riuscendo ad evitare la caduta. Pochi metri dopo la prodezza, pericolosa quanto spettacolare, il pilota ha perso la protezione del freno anteriore.

Rivediamo quindi il salvataggio show di Pedro Acosta

IL SALVATAGGIO SPETTACOLARE DI ACOSTA DURANTE LA FP1 A LUSAIL