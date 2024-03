È tornato il vero Lorenzo Musetti. Non più il giocatore timido e remissivo delle ultime settimane. Un atteggiamento finalmente aggressivo, più vicino alla linea di fondo campo in risposta, capace di sorprendere gli avversari con variazioni e lampi di genio. Chissà che la paternità non abbia impresso una svolta nella sua testa. Di certo battere per due set a zero l’americano Ben Shelton (6-4, 7-6), per di più sul cemento, significa aver raggiunto nuovamente una competitività ai massimi livelli.

Il classe 2002 ha sciorinato il meglio del proprio repertorio. Ordinato tatticamente, Musetti ha sfoderato una grande prestazione dal punto di vista difensivo (“Gli ho sempre fatto giocare una palla in più“, come ha successivamente spiegato), senza lesinare un approccio offensivo ogniqualvolta ne ha avuto la possibilità. Il toscano ha ricorso più volte all’utilizzo della palla corta, mettendo alle corde il gigante statunitense.

La svolta mentale dell’italiano è testimoniata anche da quanto avvenuto nel corso del secondo set. Qui Musetti si è ritrovato sotto di un break: praticamente una sentenza al cospetto di un avversario che ha nella battuta il proprio punto di forza. Eppure l’azzurro non si è scoraggiato, si è concentrato su un punto per volta, con alcuni tocchi di classe ha realizzato la rimonta, prima di imporsi al tie-break per 7-5.

A questo punto l’asticella raggiungerà l’altezza massima possibile agli ottavi di finale, perché ad attendere il n.24 del mondo ci sarà niente di meno che lo spagnolo Carlos Alcaraz, recente vincitore dell’ATP di Indian Wells e grande favorito anche a Miami. Servirà un’impresa memorabile, tuttavia l’obiettivo di Musetti sarà quello di replicare la prestazione offerta contro Shelton: a quel punto lo spettacolo non mancherà.

VIDEO MUSETTI-SHELTON 2-0: GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA