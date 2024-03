ATP Miami 2024 oggi in tv: orari ottavi singolare maschile, ordine di gioco, programma, streaming

Sarà una giornata particolarmente impegnativa, quella del Masters 1000 di Miami che va in scena oggi. Martedì di ottavi di finale in Florida, almeno per quanto riguarda gli uomini, mentre le donne celebrano i primi due quarti di finale in programmazione (peraltro entrambi con storie e livello tutti da narrare).

Ritorna in campo Jannik Sinner, che contro l’australiano Christopher O’Connell fa anche una specie di viaggio nella memoria, visto che da lui fu sconfitto ad Atlanta quasi tre anni fa e in ben differenti condizioni. Apre il programma sul Grandstand Matteo Arnaldi, atteso da una potenziale occasione contro il ceco Tomas Machac, uscito da una lotta durissima contro Andy Murray. Anche il Centrale (lo Stadium) è ricco di partite d’interesse, aumentato dalla presenza di Lorenzo Musetti che torna a sfidare Carlos Alcaraz.

La giornata odierna del Miami Open si giocherà a partire dalle ore 16:00. Sarà possibile seguirla integralmente in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205) e Sky Sport Plus con il tasto verde. Diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre una gamma di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO MIAMI OPEN 2024 OGGI

Martedì 26 marzo

STADIUM

Sessione diurna

Ore 17:00 Koepfer (GER)-Medvedev [3] – Ottavi ATP

Non prima delle ore 19:00 Azarenka [27]-Putintseva (KAZ) – Quarti WTA

Non prima delle ore 20:30 Alcaraz (ESP) [1]-Musetti (ITA) [23] – Ottavi ATP

Sessione notturna

Mercoledì 27 marzo

Ore 0:00 Sakkari (GRE) [8]-Rybakina (KAZ) [4] – Quarti WTA

Non prima delle ore 1:30 Zverev (GER) [4]-Khachanov [15] – Ottavi ATP

GRANDSTAND

Ore 16:00 Machac (CZE)-Arnaldi (ITA) – Ottavi ATP

A seguire Ruud (NOR) [7]-Jarry (CHI) [22] – Ottavi ATP

A seguire O’Connell (AUS)-Sinner (ITA) [2] – Ottavi ATP

Non prima delle ore 20:30 Dimitrov (BUL) [11]-Hurkacz (POL) [8] – Ottavi ATP

Non prima delle ore 00:00 de Minaur (AUS) [9]-Marozsan (HUN) – Ottavi ATP

PROGRAMMA MIAMI OPEN 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

