ATP Ginevra, Novak Djokovic festeggia il compleanno battendo Hanfmann: è ai quarti

Novak Djokovic fa festa in campo a Ginevra vincendo al debutto nel giorno del 37esimo compleanno: un doppio 6-3 a Yannick Hanfmann per qualificarsi ai quarti di finale del torneo svizzero laddove affronterà uno tra Griekspoor e Shapovalov. Si tratta della 1100esima vittoria della carriera di questo campione straordinario.

Djokovic che parte subito bene, trovando una certa continuità in risposta: Hanfmann non riesce ad ottenere punti diretti al servizio, ma comunque il tedesco con il rovescio lungolinea ottiene punti e mette pressione al serbo. Il serbo che però riesce a strappare il servizio sul 3-2 con tre risposte nei pressi della riga, prendendosi così subito il break di vantaggio. Il numero 1 del mondo cancella poi due palle break sul 4-2 e ben cinque palle del contro-break sul 5-3, quando il match viene interrotto per un’ora per pioggia sul 40-40. Dopo l’interruzione Djokovic con freddezza riesce a chiudere il primo parziale per 6-3, giocando con ordine i punti importanti.

Nel secondo set però Djokovic non parte altrettanto bene, commette diversi errori, si innervosisce e va subito sotto di un break sullo 0-3, con Hanfmann che prende fiducia. Il tedesco va sul 40-40 e non va lontano dal 4-0, ma il serbo ritrova solidità e incisività e piazza un parziale di sei game di fila: dopo il break del 4-3, Hanfmann di fatto sparisce dal campo e lascia spazio al 6-3 e al successo di Djokovic.