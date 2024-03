Vela, Germani-Bertuzzi si tingono di bronzo ai Mondiali 49erFX! Primo podio iridato per le azzurre

Jana Germani e Giorgia Bertuzzi chiudono in bellezza una settimana entusiasmante a Lanzarote (Isole Canarie, Spagna) e conquistano una meravigliosa medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali 2024 del doppio acrobatico femminile 49erFX. Per le azzurre si tratta del primo piazzamento sul podio della carriera in una rassegna iridata assoluta, dopo aver collezionato nell’ultimo triennio due medaglie europee senior ed un titolo mondiale juniores.

Prosegue dunque la crescita di questo giovane equipaggio, già selezionato dall’Italia per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 con l’obiettivo di giocarsi qualcosa di importante anche nella kermesse a cinque cerchi. Germani-Bertuzzi, terze nella generale alla vigilia della giornata decisiva, hanno messo una seria ipoteca sulla medaglia vincendo in mattinata l’ultima regata di flotta Gold per poi gestire abilmente la situazione in Medal Race (controllando semplicemente le più dirette inseguitrici in classifica) con un settimo posto rivelatosi ampiamente sufficiente per blindare il bronzo.

“Siamo estremamente felici di aver conquistato il terzo posto. Ancora stentiamo a crederci completamente. Nonostante una settimana impegnativa, siamo riuscite ad affrontarla con determinazione. Ora, è tempo di imparare dai piccoli errori commessi per poter dare il massimo nelle prossime regate. È stata una settimana positiva e siamo entusiaste di portare a casa questo risultato”, il commento della coppia nostrana al sito federale.

La sfida per la medaglia d’oro non ha riservato grandi sorprese nella giornata finale, con le olandesi Odile Van Aanholt/Annette Duetz che hanno respinto al mittente il disperato tentativo di rimonta delle svedesi Vilma Bobeck/Rebecca Netzler portando a casa il terzo sigillo mondiale della carriera e candidandosi forse al ruolo di favorite principali anche in vista delle regate olimpiche di Marsiglia. In campo maschile, tra i 49er, i francesi Erwan Fischer/Clement Pequin hanno dominato la scena per tutta la settimana imponendosi davanti agli olandesi Bart Lambriez/Floris van de Werken e agli spagnoli Diego Botin/Florian Trittel Paul.