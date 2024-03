Vela, Germani-Bertuzzi in scia alla zona podio dopo la prima giornata di flotta Gold ai Mondiali 49erFX

Bilancio agrodolce per l’Italia al termine della prima giornata delle Final Series (la quarta complessiva di gara) ai Campionati Mondiali 2024 dei doppi acrobatici olimpici 49er e 49erFX, in corso di svolgimento nella acque di Lanzarote (Spagna). Quest’oggi sono andate in scena come da programma le prime tre regate delle flotte Gold, che proseguiranno domani (con altre 3 prove) e domenica mattina (con una prova prevista) in attesa delle Medal Race.

L’equipaggio azzurro di punta, composto da Jana Germani e Giorgia Bertuzzi, ha ottenuto due solidi sesti posti in apertura di Gold Fleet (balzando provvisoriamente in seconda piazza nella generale) per poi incappare in un passo falso nell’ultima prova del giorno, scartando un 22° ma mettendo a referto il 16° posto archiviato nella quarta prova della rassegna iridata.

Le vice-campionesse d’Europa in carica restano comunque in scia alla zona medaglie, attestandosi in quinta piazza overall con 58 punti netti a -20 dalle leader olandesi Odile Van Aanholt/Annette Duetz, a -5 dalle svedesi Vilma Bobeck/Rebecca Netzler, a -4 dalle fuoriclasse brasiliane Martine Grael/Kahena Kunze (protagoniste di una grande rimonta) e a -3 dalle australiane Laura Harding/Annie Wilmot. Alti e bassi (14-22-6 di parziale) ma riscontri positivi per la seconda barca italiana in flotta Gold, con Sofia Giunchiglia/Giulia Schio che hanno guadagnato 4 posizioni issandosi al 20° posto assoluto.

Recupero notevole anche per l’unico equipaggio tricolore qualificatosi per la Gold Fleet maschile, formato da Simone Ferrarese e Leonardo Chistè, che ha piazzato uno score di 14-7-7 salendo dalla 24ma alla 16ma piazza della classifica generale e avvicinandosi a -28 dalla top10 che vale il pass per la Medal Race. Sempre saldamente al comando i francesi Erwan Fischer/Clement Pequin con un vantaggio di 18 lunghezze sui primi inseguitori spagnoli Botin/Trittel Paul.