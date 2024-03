Vela: Germani-Bertuzzi ancora in top 3 ai Mondiali 2024 di 49erFX dopo la seconda giornata di Flotta Gold

Arrivano buone notizie da Lanzarote, isola della Spagna che ospita questo fine settimana i Campionati Mondiali 2024 di vela, specialità 49er e 49erFx. Proprio nella prova femminile Jana Germani e Giorgia Bertuzzi hanno consolidato il terzo posto in classifica, arrivando a 114 punti netti.

In una seconda giornata di Gold Fleet contrassegnata da tre regate, le azzurre hanno chiuso la prima ottenendo la sesta posizione, per poi rendersi artefici di una seconda prova incolore, dove è arrivato solo un venticinquesimo posto. Ma nell’ultimo segmento in programma il binomio italiano ha raggiunto la terza piazza, staccando di due punti le inseguitrici oceaniche Lara Harding-Annie Wilmot, quarte con 112 punti.

Al comando restano in vetta le olandesi Odile van Aanholt-Annette Duetz, prime con 57 punti netti contro i 92.00 delle svedesi Vilma Bobeck-Rebecca Netzler, attualmente seconde. Da segnalare poi la ventitreesima posizione provvisoria di Sofia Giunchiglia-Giulia Schio con 193.0 punti netti

Posizione numero 23 poi in campo maschile per Simone Ferrarese-Leonardo Chisté, oggi autori di tre regate in cui hanno centrato il venticinquesimo, il diciannovesimo e il sedicesimo posto raggiungendo 202.02 punti netti. In testa spicca invece il duo transalpino composto da Erwan Fischer-Clèment Pequib con 63.0 punti netti davanti agli olandesi Bart Lambriex-Floris van de Werken, secondi con 95 punti netti precedendo i padroni di casa Diogo Botin-Florian Trittel Paul, terzi.

Domani, domenica 10 marzo, si disputerà l’ultima regata. Successivamente sarà il momento della decisiva medal race.