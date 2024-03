Vela: Ferrari-Dubbini lottano per la top 10 ai Mondiali 470, si complica la strada per il pass olimpico

Si fa sempre più complicata per l’Italia l’ipotesi pass olimpico in quel di Mallorca, località della Spagna che ospita questa settimana i Campionati Mondiali 470 2024 di vela. Nella giornata odierna, contrassegnata da altre due regate, Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini sono scivolati fuori dalle prime dieci posizioni, non ricucendo lo strappo con i due equipaggi della Gran Bretagna, entrambi in top 10.

Gli azzurri nello specifico hanno guadagnato la ventisettesima e la quattordicesima posizione nelle due prove, totalizzando 83 punti netti. Vita Heathcote e Chris Gube sono invece quinti con 56 punti netti, maturati grazie all’ottava e alla tredicesima piazza raccolte nella giornata odierna. Settimi invece Martin Wrigley e Bettine Harris con 68 punt netti (10-17).

Ai piani alti della classifica prosegue la leadership dei giapponesi Tetsuya Isozaki e Yurie Seki, attualmente al comando con 39 punti netti precedendo i tedeschi Simon Diesch-Anna Markfort (43) e gli altri nipponici Keiju Okada e Miho Yoshioka (44).

Domani, sabato 2 marzo, si disputeranno le ultime prove della Gold Fleet: i dieci migliori equipaggi staccheranno il pass per le medal race di domenica.