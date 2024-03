United Rugby Championship: weekend decisivo nella corsa playoff

Torna l’United Rugby Championship e questo weekend va in scena la tredicesima giornata. E a sei turni dalla fine la corsa ai playoff è più che mai combattuta ed equilibrata, con ben otto squadre racchiuse in soli 10 punti. Ogni vittoria, od ogni sconfitta, può essere decisiva e questo fine settimana sono ben quattro gli scontri che potrebbero scrivere la storia della stagione.

Partiamo dal big match di giornata, quello che vedrà affrontarsi le prime due squadre in classifica. I dubliners del Leinster ospitano i sudafricani Bulls, e se qui la corsa playoff sembra ormai scritta, in ballo c’è la vetta della classifica. Gli irlandesi hanno quattro punti di vantaggio sui Bulls e vincendo scapperebbero decisamente via, lasciando i sudafricani a dover lottare con Glasgow per la seconda piazza. Un successo esterno, invece, riaprirebbe completamente i giochi per la prima posizione, con anche gli scozzesi che potrebbero rientrare in gioco.

Ma guardando alla corsa playoff vera e propria, l’attenzione si concentra subito sulla sfida tra la Benetton Treviso e Connacht. I veneti sono stati a lungo nella top 3 dell’URC, ma gli ultimi ko li hanno fatti scivolare in decima posizione, a 33 punti proprio come Connacht. Vincere, dunque, è d’obbligo per i ragazzi di Marco Bortolami per non veder scappare via la top 8, ma lo stesso vale per la squadra di Galway. Insomma, chi vince si esalta e rientra in corsa, chi perde rischia di perdere veramente l’ultimo treno.

Situazione molto simile anche tra Ospreys e Lions. Per i gallesi è veramente l’ultima spiaggia, essendo loro 11simi con 30 punti, 4 meno della zona playoff dove risiedono proprio i sudafricani, ottavi con 34 punti. Per i padroni di casa c’è solo la vittoria come opzione per rientrare in corsa per la post season, mentre per i Lions una vittoria vorrebbe dire mettere un mezzo sigillo sui playoff.

Infine, ecco Stormers-Ulster. Le due squadre sono attualmente in piena zona playoff, ma i sudafricani hanno 35 punti in classifica e i nordirlandesi 34. Come abbiamo visto la classifica è cortissima, con Munster a 39, Stormers a 35, Edimburgo, Ulster e Lions a 34, Benetton e Connacht a 33 e Ospreys a 30. Chi vince tra Stormers e Ulster allunga sulle rivali e mette nel mirino i playoff, chi perde, invece, rischia di venir risucchiato nella zona caldissima della classifica.