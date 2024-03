Volley, Civitanova e Piacenza fuori dalla Champions League! Prima volta per Milano o Monza: gli scenari di qualificazione

Trento-Monza e Perugia-Milano sono le semifinali dei playoff scudetto di volley maschile. I dolomitici hanno dominato la serie contro Modena e hanno chiuso i conti in tre partite, gli umbri hanno liquidato la pratica Verona con un secco 3-0, mentre le due compagini lombarde sono riuscite a fare saltare il fattore campo battendo rispettivamente Civitanova e Milano in gara-5. Si fronteggiano la vincitrice della regular season e la quinta forza del campionato; la testa di serie numero 2 e la sesta classificata del campionato.

L’esito dei playoff determinerà quali squadre si qualificheranno alle prossime Coppe Europee e siamo già arrivati a due sentenze di grande impatto: Civitanova e Piacenza non potranno partecipare alla Champions League, dopo aver raggiunto rispettivamente la semifinale e i quarti di finale nell’ultima edizione; una tra Monza e Milano sbarcherà per la prima volta nella propria storia sul massimo palcoscenico continentale.

Il regolamento è infatti molto semplice: si qualificano alla prossima Champions League le due finaliste dei playoff e la terza classificata (ovvero la vincitrice dello spareggio tra le due sconfitte in semifinale). La quarta classifica staccherà invece il biglietto per la CEV Cup, la seconda competizione europea per importanza. Trento, Monza, Perugia, Milano si spartiranno dunque i tre posti per la Champions League e quello per la CEV Cup.

Resta da assegnare il pass per la Challenge Cup, ovvero la manifestazione meno prestigiosa in campo europeo. Verrà determinato attraverso i playoff per il quinto posto, a cui partecipano le squadre eliminate ai quarti di finale dei playoff scudetto (Civitanova, Piacenza, Verona, Modena) e le squadre classificate al nono e al decimo posto della regular season (Cisterna e Padova). Si disputa un girone all’italiana con partite di sola andata (ogni squadra gioca dunque cinque incontri), le prime quattro classificate accedono alle semifinali in gara secca e le due vincitrici si fronteggeranno per il posto in Challenge Cup.

QUALIFICAZIONE COPPE EUROPEE VOLLEY MASCHILE

In Champions League: le finaliste dei playoff scudetto e la terza classificata (vincitrice spareggio tra le semifinalisti perdenti dei playoff).

In CEV Cup: la quarta classificata (perdente spareggio tra le semifinalisti perdenti dei playoff).

In Challenge Cup: vincitrice playoff quinto posto.