United Rugby Championship: Benetton Treviso, con Connacht ci si gioca una fetta di playoff

Torna l’United Rugby Championship e si entra nella fase più calda del torneo, che a sei giornate dalla fine vede ben 10 squadre in corsa per 5 posti ai playoff. Con Leinster, Bulls e Glasgow Warriors in fuga, infatti, dal Munster agli Ospreys ballano solo 10 punti. E in mezzo, appena fuori dalla zona che vale la post season, ci sono proprio Benetton Treviso e Connacht, che si sfideranno sabato a Monigo.

I veneti, che in stagione hanno raggiunto anche la seconda piazza, sono reduci da un periodo difficile e da una serie di sconfitte che li hanno visti scivolare in decima posizione, a 33 punti proprio come gli irlandesi. La zona playoff è a un solo punto e la quarta piazza a sole sei lunghezze, ma ora i ragazzi di Marco Bortolami non possono più permettersi passi falsi, e sicuramente non contro una diretta concorrente come il Connacht.

La squadra di Galway è reduce dal brutto ko interno contro i Lions, ma prima aveva conquistato tre vittorie consecutive che ne avevano rilanciato le velleità di playoff. Tra gli irlandesi da tenere d’occhio Diarmuid Kilgallen e Caolin Blade, top scorer con 5 mete segnate sin qui, così come Cathal Forde, che palla in mano buca facilmente le difese avversarie.

Tornando alla corsa playoff, chiare le parole di Bortolami alla vigilia del Connacht. “Da alcune settimane ripeto questa cosa: la lotta sarà aperta fino alla fine. Sicuramente preferivamo avere qualche punto in più dopo la partita di sabato scorso perché era alla nostra portata e ciò ci brucia molto. Ma dobbiamo utilizzare questo nelle prossime partite, perché avremmo comunque dovuto vincere contro Connacht e nei turni successivi. Nel quadro generale non cambia molto, anche se ci mette qualche pressione in più addosso. Ma dobbiamo usarla in modo positivo per dare il meglio di noi” ha detto il coach biancoverde.