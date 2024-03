Hockey pista: l’Italia si arrende all’Argentina alla Coppa delle Nazioni. Azzurri sconfitti 3-1, ora le semifinali

L’Italia si arrende all’Argentina in occasione della terza partita valida per la Coppa delle Nazioni 2024, rassegna di hockey pista giunta alla sua Sessantanovesima edizione in scena questa settimana in Svizzera, precisamente a Montreux. Gli azzurri hanno dovuto cedere il passo ai fuoriclasse sudamericani per 3-1, dimostrando comunque una buona solidità, soprattutto nel primo tempo.

Il team albiceleste rompe gli indugi al 9:57 della prima frazione: dopo un’azione prolungata da parte dell’Italia l’Argentina ruba infatti la pallina con Navarro Van Kets, il quale passa a Bridge che non deve fare altro che appoggiare verso Lucas Martinez per trovare la rete dell’1-0.

Seppur rendendosi protagonisti di un gioco molto compatto, gli uomini di Alessandro Bertolucci subiscono il raddoppio al 13:21 del secondo tempo dopo aver perso pericolosamente palla nella propria tre quarti. Dalla defaillance parte lo sviluppo offensivo dei rivali, abili a tessere la trama sul lato destro con Rampulla, bravo a filtrare sul lato opposto trovando il colpo impreciso di Oronez Vilavencio, poi raccolto in ribattuta da un Garcia che realizza il tapin e spiazza Corona.

L’Italia però non ci sta e cerca una risposta concerta, prontamente trovata al 9:09 da Gavioli, il quale riceve dal dietro porta l’assist di Verona, beffando l’estremo difensore argentino trovando luce nel versante destro basso.

Ma le speranze tricolore si spengono dopo poco più di quattro minuti: al 5:41 un’accelerata di Rampulla libera Martinez, il quale serve in sicurezza ancora una volta il Capitano Ordonez Villavencio, bravo a insaccare ancora la piccola sfera nel 7, cristallizzando così il punteggio di 3-1.

In virtù del risultato odierno l’Italia si è piazzata aritmeticamente al secondo posto del raggruppamento A con sei punti. Domani, alle 21:30 (o alle 19:00), andrà in scena la semifinale con la prima classificata del raggruppamento B.