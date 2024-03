Volley, lombarde d’assalto nelle semifinali playoff! Trento e Perugia favorite ma occhio a Milano e Monza

Si riparte dalle semifinali nei playoff di Superlega e da due sfide che non si possono definire classiche ma che nemmeno sono da considerare considerare sorprese. Trento-Monza e Perugia-Milano sono destinate a regalare sorprese, anche se i bookmaker sono abbastanza chiari nel considerare Trento e Perugia le favorite per la finale scudetto. Non mancano i precedenti frizzanti e dall’esito tutt’altro che scontato, con le due lombarde che hanno ribaltato spesso il pronostico nelle ultime due stagioni. Le due semifinali playoff sono le stesse due semifinali della Coppa Italia che si è disputata a Trieste ed è stata vinta da Perugia e anche in quella occasione ci fu la sorpresa di Monza che eliminò Trento.

Domani alle 18.00 IlT quotidiano Arena ospita la prima (serie al meglio delle cinque partite) sfida tra Itas Trentino e Mint Monza. Il pensiero e la mente vola subito alla sfida che ha regalato il posto nella finale di Coppa Italia alla Mint Monza che a Trieste, in semifinale, ha battuto a sorpresa la dominatrice fin qui della stagione, l’Itas Trentino che ha chiuso al primo posto la regular season e, nel frattempo, ha conquistato la finale di Champions League.

I precedenti parlano chiaro: 31 sfide tra le due squadra, 4 successi per Monza e ben 27 per Trento che in casa non ha mai perso contro i brianzoli. Per Monza si tratta della seconda semifinale scudetto in tre anni ma mai la squadra di Eccheli ha affrontato Trento in semifinale, mentre per due volte è stata eliminata dall’Itas nei quarti di finale dei playoff. Precedenti a parte, classifica di regular season a parte, il solco fra le due squadre appare oggi molto meno ampio rispetto a quanto si potrebbe pensare. Monza arriva dall’esaltante vittoria nel quarto di finale contro Civitanova con il trionfo di gara5 nella quale la squadra di Eccheli ha dimostrato di essere in grande condizione e un osso duro da affrontare, mentre i trentini, dopo settimane di impegni ravvicinatissimi, hanno potuto tirare il fiato per una decina di giorni avendo già eliminato Modena in tre partite.

L’incognita riguarda la disponibilità o meno di Riccardo Sbertoli che è stato operato alla mano infortunata il 5 marzo scorso e il recupero è stato fissato in “oltre un mese”. Sicuramente domani sarà in campo Acquarone ma non è escluso che l’alzatore trentino possa rientrare prima della fine della serie di semifinale, soprattutto se si andrà oltre le tre partite. Trento schiererà dunque Acquarone in regia, Rychlicki nel ruolo di opposto, i centrali Podrascanin e Kozamernik, le bande Michieletto e Lavia e Laurenzano libero. Eccheli risponderà con Fernando Cachopa in regia, l’opposto Szwarc, i centrali Di Martino e Galassi, le bande Maar e Takahashi con Gaggini libero. Si gioca domenica 31 marzo alle 18.00.

In campo, invece, domenica 31 marzo alle 19.00 al PalaBarton, la Sir Susa Vim Perugia e l’Allianz Milano. Anche qui il precedente che preoccupa la squadra di Lorenzetti, favorita della vigilia, c’è perchè lo scorso anno, di questi tempi, i milanesi eliminavano clamorosamente la squadra umbra nei quarti di finale dei playoff, andandosi a prendere una splendida semifinale che fece la coppia con la finale di Coppa Italia.

Anche qui Perugia ha potuto preparare con calma la sfida di semifinale visto che ha eliminato, non senza qualche patema, in tre partite la Rana Verona, mentre Milano arriva dalla splendida vittoria alla quinta partita contro Piacenza. Una serie che ha confermato la grande condizione ma anche l’alta qualità di gioco e la continuità di rendimento raggiunta dai ragazzi di Piazza, ancora una volta bravissimo a plasmare la sua formazione e a farla diventare protagonista al momento giusto. La semifinale di Coppa Italia, quest’anno, premiò Perugia che è squadra solida e sicuramente arriva con grandi motivazioni a questa serie: gli umbri hanno la possibilità di fare l’en plein di titoli in Italia e cercheranno di non farsela sfuggire.

Perugia scenderà in campo con Giannelli in regia, Ben Tara opposto, i centrali Russo e Solè, le bande Semeniuk e Plotnytskyi e Colaci libero, mentre Milano risponderà con Porro in regia, l’opposto Reggers, i centrali Loser e Vitelli, le bande Ishikawa e Kaziyski, con Catania libero.