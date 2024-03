Un compagno di Marcell Jacobs firma il mondiale stagionale sui 100! Battuto Kerley con una staffilata

Abdul Hakim Sani Brown ha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale sui 100 metri. Il velocista giapponese ha infatti corso in 10.02 (0,5 m/s di vento a favore) in occasione dell’Hurricane Collegiate Invitational, andato in scena a Coral Gables (Florida, USA).

Il 25enne nattivo di Kitakyushu, settimo e sesto agli ultimi due Mondiali, ha migliorato di un centesimo il tempo che lo statunitense Fred Kerley (Campione del Mondo nel 2022 e argento olimpico a Tokyo 2020) aveva siglato lo scorso 16 marzo proprio a Coral Gables (tra l’altro con brezza alle spalle di 1,9 m/s, al limite del regolamento).

Prova di spessore da parte dell’asiatico, che si è lasciato alle spalle i cinesi Xie Zhenye (10.06) e Chen Jiapeng (11.11). Al momento nessun uomo è stato capace di scendere sotto i dieci secondi in questo avvio di stagione all’aperto, ma l’annata agonistica outdoor è effettivamente incominciata soltanto da un paio di settimane e moltissimi big devono ancora esibirsi.

Va ricordato che Sani Brown, che vanta un personale di 9.97 ormai vecchio di cinque anni, è un compagno di allenamenti del nostro Marcell Jacobs. Il Campione Olimpico ha saltato interamente gli appuntamenti in sala e dovrebbe esordire durante il mese di aprile in una gara individuale prima delle World Relays (i Mondiali di staffetta il 4-5 maggio).