Trento-Jastrzebski Wegiel, Finale Champions League volley 2024: data, programma, orario, tv, streaming

Trento affronterà lo Jastrzebski Wegiel nella finale della Champions League 2023-2024 di volley maschile. I Campioni d’Italia sono riusciti a eliminare Civitanova in semifinale e avranno così la possibilità di disputare l’atto conclusivo della massima competizione continentale per la settima volta nella propria storia: dopo i tre sigilli consecutivi tra il 2009 e il 2011 e gli appuntamenti persi nel 2016, 2021 e 2022, la corazzata dolomitica avrà una nuova occasione.

L’appuntamento è per domenica 5 maggio (orario da definire), in una località ancora da determinare. Trento incrocerà la temibile compagine polacca, giustiziera di Piacenza ai quarti di finale e poi del pimpante Ziraat Bankasi Ankara in semifinale. Il Wegiel è alla sua seconda finale consecutiva dopo quella persa nella passata stagione contro i connazionali dello ZAKSA Kedzierzyn-Kozle. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato, equilibrato e avvincente.

Trento si affiderà soprattutto alla verve di Alessandro Michieletto, Daniele Lavia e Kamil Rychlicki. Dall’altra parte della rete spiccano l’opposto francese Jean Patry e gli schiacciatori polacchi Tomasz Fornal e Rafal Szymura. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Trento-Jastrzebski Wegiel, Finale della Champions League 2024 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO TRENTO-WEGIEL, FINALE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

Domenica 5 maggio

Orario da definire Finale Champions League volley maschile: Itas Trentino vs Jastrzebski Wegiel

DOVE SI GIOCA LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

La sede deve ancora essere comunicata ufficialmente. Le ultime voci parlavano di Istanbul (Turchia).

PROGRAMMA FINALE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.