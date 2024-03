Tour de France 2024: Remco Evenepoel sta già studiando le strade della Grande Boucle

Non avrà sicuramente i favori del pronostico dalla propria parte, vista la presenza di Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, ma Remco Evenepoel parte agguerrito verso il suo primo Tour de France della carriera.

Appena terminata la Parigi-Nizza il campione belga non si è fermato ed è già andato a studiare le strade della prossima Grande Boucle, dove andrà a caccia del colpaccio.

Assieme a tre compagni di squadra, Mattia Cattaneo, Ilan Van Wilder, Louis Vervaeke ed al direttore sportivo Klaas Lodewyck, Evenepoel è andato a testarsi sul Col de la Couillole, protagonista della penultima frazione del Tour.

Il commento di Lodewyck: “Siamo partiti da Monaco e abbiamo visto la prima salita due volte. Poi abbiamo visto più volte la discesa, che era simile a quella della tappa di domenica della Parigi-Nizza, ma abbiamo potuto vederla meglio oggi, con un tempo migliore. È un bel percorso per una cronometro, ma molto impegnativo, ancor di più trattandosi dell’ultimo giorno del Tour. Sarà una prova bellissima in uno scenario spettacolare. Anche molte altre squadre erano lì per osservare il percorso, quindi sappiamo che gli altri saranno ben preparati e ci sarà una grande gara a luglio. È stata una giornata molto utile“.