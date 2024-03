Tirreno-Adriatico 2024, tappa di oggi San Benedetto del Tronto-San Benedetto del Tronto: orari, tv, programma, altimetria.

Siamo giunti all’ultima tappa di questa Tirreno-Adriatico 2024: una “Corsa dei due mari” dominata in tutto e per tutto da Jonas Vingegaard che ha vinto le due ultime tappe di salita a Valle Castellana e a Cagli (Monte Petrano). Due successi che mostrano quanto questo corridore abbia margine rispetto alla concorrenza quando la strada sale.

PERCORSO

Ci sarà un’ultima chance per i velocisti in un’ultima tappa che per l’ultima metà vedrà un circuito a San Benedetto, mentre nella prima parte ci saranno alcune salite come Montepradone (4,4 km al 5,3%) e Montedinove (4 km al 5,1%), ma difficoltà che non dovrebbero disturbare l’arrivo allo sprint.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Sarà un’ultima occasione per tutti i velocisti presenti, a partire da Jasper Philipsen che è il nome più accreditato e il velocista di più alto livello in questa Tirreno. Possono però competere per il successo anche Tim Merlier, in grande spolvero e il nostro Jonathan Milan che ha già vinto nella tappa di Giulianova proprio davanti a Philipsen. Occhio anche a Phil Bauhaus, vincitore a Gualdo Tadino, e a Biniam Girmay.

PROGRAMMA SETTIMA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2024

Domenica 10 marzo

San Benedetto del Tronto-San Benedetto del Tronto

Partenza: ore 12.55

Arrivo: ore 17.00 circa

