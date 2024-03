Tirreno-Adriatico 2024, Jonathan Milan: “Sulla salita ero al gancio, ma la squadra mi ha sempre aiutato. Una vittoria per tutti”

Jonathan Milan si prende tutto nella quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2024. Un capolavoro quello del velocista della Lidl-Trek sull’arrivo di Giulianova, con l’azzurro che è riuscito a battere in una volata durissima il belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Con questo successo Milan diventa anche il nuovo leader della classifica generale con quattro secondi su Juan Ayuso e poi aumenta il proprio vantaggio anche nella classifica a punti della maglia ciclamino.

Queste le prime parole di un felicissimo Milan: “Sono davvero contento, ma non solo per la vittoria, perchè questa è stata solo l’ultima parte. Il team ha fatto un lavoro fantastico, ho avuto dei momenti non facili, sulla salita ero un po’ al gancio. Mi hanno fatto rientrare in discesa, hanno tirato fino all’ultimo per riprendere la fuga. Oggi devo ringraziare loro. Una vittoria della squadra e ce la meritiamo tutti. Questo successo è per tutti“.

Oggi il corridore della Lidl-Trek non ha veramente sbagliato nulla e finalmente è arrivata quella vittoria tanto cercata nei giorni scorsi: “Se si vuole portare a casa qualcosa contro questi avversari bisogna imparare velocemente. Ogni giorno si impara dagli errori e oggi abbiamo portato a termine un grandissimo risultato“.

Nel finale poi c’è stato il brividio di un contatto tra Milan e Girmay. Per fortuna tutto è andato per il meglio senza cadute: “Io ho continuato sinceramente a spingere, sperando non succedesse davvero nulla. Alla fine è andata bene così”.