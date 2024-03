Tirreno-Adriatico 2024: Jasper Philipsen batte Tim Merlier a Follonica. Ottavo Lonardi

Jasper Philipsen trova la prima vittoria della stagione: seconda tappa della Tirreno-Adriatico che premia il belga dell’Alpecin-Deceuninck, abile a destreggiarsi in una volata confusa sul traguardo di Follonica. Per la Maglia Verde dell’ultimo Tour de France terza vittoria nella Corsa dei due Mari, successo numero 43 della carriera. Resta leader della classifica generale dopo la cronometro di ieri Juan Ayuso (UAE Emirates).

Quattro uomini hanno animato la prima parte di gara: Lorenzo Quartucci (Team Corratec – Vini Fantini), Jan Stockli (Team Corratec – Vini Fantini), Filippo Magli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) e Davide Bais (Team Polti Kometa). Il gruppo ha gestito la situazione, lasciando un vantaggio contenuto per poi andare a rimontare con il passare dei chilometri.

La corsa si è infiammata negli ultimi 30 chilometri, entrando nel circuito finale. Un problema meccanico ha messo fuori gioco Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team), mentre i big si sono piazzati tutti nelle posizioni d’avanguardia per rischiare di perdere secondi importanti. Velocità veramente folli: 60 chilometri all’ora costantemente nella parte conclusiva di gara.

Non c’è stato un treno che ha preso in mano la situazione, quindi ha provato ad anticipare i tempi Tim Merlier (Soudal-QuickStep) lanciandosi dopo l’ultima curva. Lo scatto del belga ha fatto da apripista a Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) che ha vinto praticamente per distacco. Battuto proprio il connazionale, poi Biniam Girmay (Intermarché – Wanty). In casa Italia ottavo Giovanni Lonardi (Polti-Kometa), decimo Jonathan Milan (Lidl-Trek).