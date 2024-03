Tennis, Matteo Berrettini sui social: “Settimana positiva, sto andando nella direzione giusta”

L’ultima settimana di tennis ci ha ridato finalmente Matteo Berrettini. Il tennista azzurro è arrivato fino all’ultimo atto del Challenger di Phoenix, giocato in contemporanea al Masters1000 di Indian Wells, arrendendosi soltanto al portoghese Nuno Borges in due set tirati, lasciando però intravedere dei segnali sicuramente positivi.

Il suo rientro in campo lascia difatti ben sperare. Non per la qualità degli avversari affrontati, ma soprattutto per aver giocato più partite in maniera ravvicinata: forse il torneo dell’Arizona è stato perfetto da questo punto di vista, per fargli riprendere il ritmo partita il prima possibile. E anche lo stesso Matteo ne è rimasto soddisfatto.

Lo sottolinea con un post sui propri profili social: “Una settimana nel complesso positiva dopo tanti mesi lontano dai campi. C’è ancora tanta strada da fare ma abbiamo fatto dei bei passi avanti e sono felice che sto andando nella direzione giusta. Ora si torna al lavoro verso Miami“.

Grazie alla buona performance a Phoenix, Matteo è risalito fino alla posizione numero 142 al mondo, incominciando così la sua scalata. Il sorteggio del torneo di Miami gli ha dato in pasto Andy Murray: una partita che potrebbe rappresentare un po’ la chiusura di un cerchio. Fu proprio perdendo contro l’ex Fab Four al primo turno degli Australian Open lo scorso anno che iniziò la caduta fino ad uscire fuori dalla top 100. E magari reincontrarlo potrebbe invece essere il trampolino di lancio definitivo.

