Tennis, Lorenzo Sonego si separa da coach Gipo Arbino: “Ho bisogno di nuovi stimoli”

Svolta clamorosa nella carriera tennistica di Lorenzo Sonego, che ha deciso di separarsi dal suo storico maestro e coach Gipo Arbino dopo un brutto avvio di stagione. Si interrompe dunque un sodalizio durato quasi 18 anni, che ha proiettato “Sonny” ai vertici del tennis globale raggiungendo la posizione numero 21 come best ranking e vincendo da protagonista la Coppa Davis 2023 con l’Italia.

“Caro Gipo. Dopo quasi un ventennio di vita insieme, sento di avere bisogno di nuovi stimoli per la seconda parte della mia carriera. Grazie di cuore per l’incredibile lavoro che hai fatto, per tutti i momenti condivisi insieme e tutti i risultati ottenuti. Tu non sei solo un coach, sei come un padre, una delle persone più importanti della mia vita. Il nostro rapporto e la mia stima nei tuoi confronti continueranno per sempre. Ti voglio bene, Lori“, si legge nel post di Sonego su Instagram.

Il piemontese, reduce da un Sunshine Double al di sotto delle aspettative soprattutto a causa della pessima sconfitta al primo turno di Miami contro Daniel Evans, si è allenato negli ultimi giorni al Circolo della Stampa Sporting di Torino con Fabio Colangelo, direttore tecnico del circolo e già inserito nel team del giocatore da alcuni mesi.