Tennis, iniziano i tornei sulla terra rossa! Ben tre appuntamenti nel circuito ATP tra Houston, Marrakech ed Estoril

Il circuito tennistico non si riposa nemmeno a Pasqua. Il Masters1000 di Miami è ormai vicinissimo alla chiusura, ma da lunedì si volta pagina: si passa definitivamente alla stagione sulla terra rossa, per due mesi che culmineranno con il Roland Garros. Ma questi 60 giorni possono essere ancora più importanti, per prendere le misure in vista delle Olimpiadi.

Sono tre i tornei che prenderanno il via tra due giorni: si comincia con tre antipasti ‘leggeri’ dei 250 tra Houston, Marrakech ed Estoril che fungeranno un po’ da preparazione per il primo 1000 sul mattone tritato a Montecarlo che inizierà proprio domenica. Ovviamente, proprio per la vicinanza ad un torneo di così alto lignaggio, non vedremo troppi nomi di alto lignaggio in campo già da lunedì.

Gli unici top 10 presenti in una entry list sono Hubert Hurkacz e Casper Ruud, entrambi firmatisi in Portogallo. Torneo di ‘riscaldamento’ soprattutto per il norvegese, che torna finalmente sulla sua superficie preferita, per prepararsi a difendere la finale dello scorso anno al Roland Garros. Nel torneo lusitano presente anche Lorenzo Musetti, che ha dato segnali positivi a Miami, apparso più sereno dopo la nascita del figlio: il suo 2024 può iniziare adesso.

Il parterre un po’ più ‘povero’ è in Marocco, con Laslo Djere come primo giocatore del seeding. Ma l’Italia può togliersi soddisfazioni: il più in alto in classifica è Lorenzo Sonego, che sarà al primo torneo senza il suo storico coach Gipo Arbino, con cui ha chiuso la collaborazione. Poco fuori dalle teste di serie Flavio Cobolli, che torna sulla sua prediletta terra rossa, mentre giocherà con il ranking protetto Matteo Berrettini, che vuole ritentare la scalata verso posizioni più consone al suo talento.

A Houston il tabellone è invece monopolizzato da giocatori tra nord e centro America. Ben Shelton è il primo della lista, con Frances Tiafoe come seconda testa di serie avanti a Francisco Cerundolo e Tomas Martin Etcheverry. Poco fuori dalle teste di serie Luciano Darderi.