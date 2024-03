Tennis, dove giocheranno gli italiani la prossima settimana. Presenza nutrita a Marrakech

Non è ancora terminato il combined di Miami ed è già tempo di pensare ai tornei della prossima settimana del tennis: in programma tre ATP 250 a Marrakech, Houston ed Estoril, il WTA 500 di Charleston ed il WTA 250 di Bogotà.

In tutto, tra tabelloni principali e qualificazioni, saranno undici gli azzurri al via: il drappello più numeroso sarà quello presente a Marrakech, con Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini già in main draw (i primi due saranno tra le teste di serie), e Fabio Fognini, Matteo Gigante e Stefano Napolitano impegnati nelle qualificazioni.

All’Estoril ci saranno, invece, Lorenzo Musetti, che sarà inserito tra le teste di serie, e Luca Nardi, il quale dovrà partire dal tabellone cadetto. A Houston, invece, sarà in main draw Luciano Darderi. Tra le donne, infine, a Charleston ci sarà Elisabetta Cocciaretto, mentre a Bogotà sarà presente Sara Errani.

ITALIANI IMPEGNATI DALL’1 AL 7 APRILE

ATP 250 ESTORIL

Lorenzo Musetti

Luca Nardi (Qualificazioni)

ATP 250 HOUSTON

Luciano Darderi

ATP 250 MARRAKECH

Lorenzo Sonego

Flavio Cobolli

Matteo Berrettini

Fabio Fognini (Qualificazioni)

Matteo Gigante (Qualificazioni)

Stefano Napolitano (Qualificazioni)

WTA 500 CHARLESTON

Elisabetta Cocciaretto

WTA 250 BOGOTA’

Sara Errani