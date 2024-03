Quando si gioca Sinner-Medvedev a Miami? Le due ipotesi di orario per la semifinale

E’ volato in semifinale Jannik Sinner, testa di serie numero 2 del tabellone di singolare maschile del torneo ATP Masters 1000 di Miami: l’azzurro giocherà il penultimo atto venerdì 29 marzo contro il russo Daniil Medvedev, numero 3 del seeding.

Le semifinali del singolare maschile e del doppio femminile si giocheranno tutte domani: le due sessioni in programma sullo Stadium inizieranno alle 18.00 italiane ed alla mezzanotte italiana, ma è verosimile che Sinner giochi nella sessione pomeridiana, alle ore 18.00 o, più probabilmente, non prima delle ore 20.00.

La diretta tv del match di Jannik Sinner nel torneo di Miami 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP MIAMI 2024

Venerdì 29 marzo – Stadium

Semifinali singolare maschile e doppio femminile

Sessione pomeridiana

Dalle 18.00 italiane (Secondo match non prima delle 20.00 italiane)

Sessione serale

Dalla 00.00 italiana (Ultimo match non prima dell’1.30 italiana)

Orario da definire

Jannik Sinner (Italia, 2) – Daniil Medvedev (Russia, 3) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP MASTERS 1000 MIAMI 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV (in questo caso solo per i match maschili).

Diretta Live testuale: OA Sport.