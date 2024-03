Tennis, Alex De Minaur il sottovalutato: la scalata continua, obiettivo top5? E anche Sinner aveva faticato…

Alex de Minaur può sorridere dopo quanto è accaduto ad Acapulco. L’australiano è riuscito a confermare il titolo dell’anno scorso sul cemento dell’ATP500 messicano, piegando con il punteggio di 6-4 6-4 il norvegese Casper Ruud. Un riscontro non certo frutto del caso, in un inizio di 2024 nel quale l’aussie ha messo in mostra grandi miglioramenti nel suo gioco.

Se in passato si parlava solo di un tennista in grado di muoversi molto velocemente sul campo, ora notiamo un giocatore in grado di dare molta più potenza ai suoi colpi, specie dal lato del dritto, prendendo il tempo all’avversario e concludendo il tutto con un’ottima transizione verso la rete. Non è un caso che, nel corso dei quarti di finale in Messico, de Minaur sia stato in grado di sfatare il tabù “Stefanos Tsitsipas” contro cui aveva sempre perso i 10 precedenti.

Non stupisce quindi il fatto che l’australiano sia ora il n.3 della Race, preceduto solo da Jannik Sinner e da Daniil Medvedev. Inoltre, grazie al successo di Acapulco, è riuscito a confermare la sua top-10 nel ranking ATP (n.10).

Un’ascesa rappresentata dalle 15 vittorie nei 19 match affrontati in questa parte d’annata. Tra i tennisti che l’hanno battuto c’è stato proprio Sinner nella Finale a Rotterdam, in un match molto equilibrato che ha posto l’accento sui miglioramenti compiuti dal nativo di Sydney.

Di seguito l’elenco di partite:

Un de Minaur che con i suoi attuali 3210 punti è n.10 e sognare il raggiungimento della top-5 non è una chimera, seppur il gap dal tedesco Alexander Zverev è di 1310 punti. Vedremo cosa saprà fare nel Sunshine Double.