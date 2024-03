Tabellone playoff volley femminile 2024: gli accoppiamenti dai quarti alla finale scudetto

Si è delineato il tabellone dei playoff scudetto di volley femminile. Al termine della regular season della Serie A1, le migliori otto classificate hanno staccato il biglietto per gli scontri a eliminazione diretta che assegneranno il titolo. Si partirà con i quarti di finale al meglio delle tre partite (passa il turno chi ne vince due), poi semifinale e finale saranno sulla distanza dei cinque incontri (fa festa chi si impone in tre confronti).

Conegliano ha chiuso il campionato da imbattuta e da prima testa di serie incrocerà Roma, ottava dopo le ventisei serrate giornate del torneo. Le Campionesse d’Italia partiranno con tutti i favori del pronostico contro le capitoline, che cercheranno comunque di mettere in difficoltà le lanciatissime Pantere. Scandicci si presenta come seconda forza: Ekaterina Antropova e compagne incroceranno la sempre rognosa Vallefoglia, settima in regular season e da prendere con le pinze.

Milano ha terminato in terza posizione, ma il testa a testa contro Pinerolo appare ampiamente alla portata di Paola Egonu e compagne. Le meneghine, però avranno eventualmente lo svantaggio del campo in caso della probabile semifinale contro Scandicci. Un derby piemontese caratterizzerà invece l’ultimo quarto di finale: testa a testa sempre vibrante tra Novara e Chieri, chi vince si regalerà la semifinale probabilmente contro Conegliano.

TABELLONE PLAYOFF SCUDETTO VOLLEY FEMMINILE

[1] Conegliano vs [8] Roma

[4] Novara vs [5] Chieri

[2] Scandicci vs [7] Vallefoglia

[3] Milano vs [6] Pinerolo