Tabellone Mondiali curling femminile 2024: le avversarie dell’Italia tra playoff e semifinale

Si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2024 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Sydney (Canada). Il Canada ha vinto undici partite sulle dodici disputate e ha guadagnato il primo posto nel round robin, qualificandosi di diritto alle semifinali. La Svizzera si è imposta in dieci incontri e ha conquistato la seconda posizione nella classifica del girone, staccando il biglietto automatico per le semifinali.

Le formazioni tra il terzo e il sesto posto disputeranno il qualification game, ovvero uno scontro diretto che metterà in palio gli ultimi due posti per le semifinali. L’Italia, terza in graduatoria con dieci successi (persi gli scontri con Canada e Svizzera), se la dovrà vedere con la Danimarca, sesta nel round robin. Avversario abbordabile per le vice campionesse d’Europa, che in caso di vittoria incroceranno la Svizzera in semifinale. Dall’altra parte del tabellone, invece, il Canada attende la vincente di Corea del Sud-Svezia.

TABELLONE MONDIALI CURLING

QUALIFICATION GAME

[3] Italia vs [6] Danimarca

[4] Corea del Sud vs [5] Svezia

SEMIFINALI

[1] Canada vs [4] Corea del Sud / [5] Svezia

[2] Svizzera vs [3] Italia / [6] Danimarca

PROGRAMMA MONDIALI CURLING

Sabato 23 marzo

15.00 Qualification game

21.00 Semifinali

Domenica 24 marzo

15.00 Finale per il bronzo

21.00 Finale per l’oro