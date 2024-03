Strade Bianche femminile 2024 oggi in tv: orari, programma, altimetria, favorite. Gara dura, dodici tratti in sterrato

Oggi arriva il momento della prima, grande corsa di un giorno italiana della stagione. Ritorna la Strade Bianche, arrivata alla decima edizione per la gara femminile; ma in comune con quella maschile ha le tante emozioni che sa regalare fino all’arrivo di Piazza del Campo, come dimostra anche la vittoria per centimetri del 2023 di Demi Vollering.

PERCORSO

137 chilometri per il gruppo con ‘solo’ dodici tratti in sterrato, tutti in comune con la gara maschile. La selezione inizierà già dal secondo settore di sterrato a Bagnaia, ma sarà il solito San Martino in Grania, il quinto, a dare una decisa sterzata alla corsa. Dopo il sesto settore c’è un circuito di 30 chilometri, dove verranno percorsi due volte Colle Pinzuto (pendenze al 15%) e Tolfe in rapida successione, il secondo passaggio è inframezzato dall’inedita Strada del Castagno e dal ritorno a Montechiaro. Arrivo classico: ultimo chilometro su via Santa Caterina, con punte del 16%, e scollina ai -300 metri. Due svolte a destra e arrivo, in leggera discesa, a Piazza del Campo.

ALTIMETRIA

FAVORITE

Lotte Kopecky (SD Worx) cercherà il secondo successo dopo quello mancato per questioni di centimetri lo scorso anno. E chissà se in questa edizione 2024 la compagna di squadra Demi Vollering non vestirà la parte della leonessa. Ma sono tante le pretendenti: da Mavi Garcia (Liv AlUla Jayco) a Marianne Vos (Visma | Lease a Bike), da Ashleigh Moolman (AG Insurance – Soudal) e Katarzyna Niewiadoma (Canyon/SRAM). Per l’Italia Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) tenterà il colpaccio come nel 2017.

ORARI

La gara femminile della Strade Bianche partirà alle ore 9.40; la diretta televisiva sarà garantita in chiaro su Rai Sport (58 DT) dalle ore 12.45 e su Eurosport 2 (213 Sky) dalle 12.00. La gara verrà trasmessa in streaming in chiaro su Rai Play (dalle 12.00 sul canale dedicato RaiPlay, dalle 12.45 sul canale RaiSport), in abbonamento su Eurosport.it, NOW, SkyGo e DAZN. OA Sport vi garantirà invece la DIRETTA LIVE dell’evento.

STRADE BIANCHE DONNE 2024, GLI ORARI

2 marzo 2024

Orario di partenza: 9.40

Orario di arrivo: 13.30-14.00

STRADE BIANCHE DONNE 2024, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport (dalle 12.45), Eurosport 2 (dalle 12.00)

Diretta streaming: RaiPlay (dalle 12.00 sul canale dedicato, dalle 12.45 sul canale RaiSport), Eurosport.it, NOW, SkyGo, DAZN (dalle 12.00)

Diretta testuale: OA Sport