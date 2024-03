Startlist cronosquadre Parigi-Nizza 2024 oggi: orari, programma, tv, pettorali di partenza

La terza tappa della Parigi-Nizza darà finalmente uno scossone alla classifica: dopo due tappe adatte alle ruote veloci, arriva il momento della cronometro a squadre. Un percorso non banale con partenza e arrivo ad Auxerre può cambiare la fisionomia della graduatoria.

Una graduatoria guidata fino a questo momento dall’australiano Laurence Pythie, in grande spolvero fino a questo momento con un terzo posto nella prima tappa e un secondo posto ieri, mostrandosi come una delle ruote più veloci del gruppo in questa Parigi-Nizza. Una classifica che vede già in quota Remco Evenepoel, quinto ad appena sei secondi.

Una cronometro a squadre che presenterà in tutto 412 metri di dislivello e 26,9 km. La prima difficoltà sarà uno strappetto che comincerà da Vaux: 2,2 km al 4,3%. Successivamente per arrivare all’intermedio si scalerà la Cote de Jussy (2,3 km al 4,5%).

Guarda la Parigi-Nizza su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

STARTLIST CRONOMETRO A SQUADRE PARIGI-NIZZA 2024

1 Israel – Premier Tech 14:40:00

2 Alpecin – Deceuninck 14:44:00

3 Astana Qazaqstan Team 14:46:00

4 Lotto Dstny 14:48:00

5 Arkéa – B&B Hotels 14:50:00

6 Team dsm-firmenich PostNL 14:52:00

7 TotalEnergies 14:54:00

8 Tudor Pro Cycling Team 14:56:00

9 Intermarché – Wanty 14:58:00

10 UAE Team Emirates 15:00:00

11 Team Jayco AlUla 15:02:00

12 Cofidis 15:04:00

13 Decathlon AG2R La Mondiale Team 15:06:00

14 INEOS Grenadiers 15:08:00

15 Bahrain – Victorious 15:10:00

16 EF Education – EasyPost 15:12:00

17 Lidl – Trek 15:14:00

18 Soudal – Quick Step 15:16:00

19 Movistar Team 15:18:00

20 BORA – hansgrohe 15:20:00

21 Team Visma | Lease a Bike 15:22:00

22 Groupama – FDJ 15:24:00

ORARI TERZA TAPPA PARIGI-NIZZA 2024

Orario di partenza: 14.40

Orario di arrivo (circa): 16.30

TERZA TAPPA PARIGI-NIZZA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 16.05, Eurosport 2 dalle 15.45

Diretta streaming: Eurosport.it, DAZN, NOW, SkyGo, Discovery+ dalle 14.50, RaiPlay dalle 16.05

Diretta testuale: OA Sport dalle 14.00