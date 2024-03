Programma F1, orari e tv GP Arabia Saudita 2024: palinsesto Sky e TV8 7-9 marzo

Dopo aver messo in archivio il fine settimana d’esordio rappresentato dal Gran Premio del Bahrain, è già tempo di pensare al prossimo appuntamento. Il Mondiale di Formula Uno 2024 prosegue senza soluzioni di continuità e si prepara subito per il weekend del Gran Premio dell’Arabia Saudita, seconda tappa del campionato.

Il fine settimana sul tracciato cittadino di Jeddah si disputerà tra giovedì 7 marzo e sabato 9, dato che anche in questa occasione la gara si disputerà un giorno prima, come accaduto a Sakhir. Solitamente sulla pista saudita abbiamo sempre vissuto gare emozionanti e ricche di colpi di scena, sarà così anche questa volta?

Il programma del Gran Premio dell’Arabia Saudita vedrà le prime due sessioni di prove libere nella giornata di giovedì 7 marzo con la FP1 alle ore 14.30 italiane (le ore 16.30 locali) quindi FP2 alle ore 18.00. Venerdì 8 marzo si tornerà in azione con la FP3 alle ore 14.30 prima delle qualifiche alle ore 18.00. La gara, poi, si disputerà sabato 9 marzo alle ore 18.00.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio dell’Arabia Saudita sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). In chiaro, su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) si potranno seguire in differita qualifiche e gara. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre le differite di qualifiche e gara saranno anche su TV8.it. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP ARABIA SAUDITA F1 2024

Giovedì 7 marzo

Ore 14.30-15.30 Prove libere 1

Ore 18.00-19.00 Prove libere 2

Venerdì 8 marzo

Ore 14.30-15.30 Prove libere 3

Ore 18.00-19.00 Qualifiche

Sabato 9 marzo

Ore 18.00 Gran Premio dell’Arabia Saudita

PROGRAMMA GP ARABIA SAUDITA: DOVE SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Differita di qualifiche e gara su TV8

Diretta streaming: NOW, SkyGO e TV8.it per qualifiche e gara

Diretta testuale: OA Sport