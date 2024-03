Sport invernali, calendario gare settimana 4-10 marzo: programma, orari, tv

La stagione 2023-2024 degli sport invernali è ormai sul viale del tramonto, ma nelle prossime settimane la posta in palio è ancora altissima in molte discipline. Dal 4 al 10 marzo il calendario propone infatti i Campionati Mondiali allround e sprint di speed skating in quel di Inzell, come ultimo atto dell’inverno per il pattinaggio velocità su pista lunga.

Questa settimana sarà inoltre di scena la Coppa del Mondo di sci alpino (gare tecniche femminili a Are, maschili a Kranjska Gora), sci di fondo (50 km a Oslo Holmenkollen), salto con gli sci, combinata nordica, biathlon (penultima tappa a Soldier Hollow) e snowboard (tra slalom parallelo a Winterberg e snowboardcross a Cortina). Di seguito il calendario completo degli sport invernali da lunedì 4 a domenica 10 marzo 2024.

CALENDARIO SPORT INVERNALI 4-10 MARZO 2024

SCI ALPINO

Mer. 06/02/24 – Coppa Europa – DH maschile Verbier (Svi)

Gio. 07/02/24 – Coppa Europa – DH maschile Verbier (Svi)

Ven. 07/02/24 – Coppa Europa – SG maschile Verbier (Svi)

Sab. 09/03/24 – Coppa del mondo – GS femminile Are (Sve) – ore 10.30 e 13.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 09/03/24 – Coppa del mondo – GS maschile Kranjska Gora (Slo) – ore 09.30 e 12.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 10/03/24 – Coppa del mondo – SL femminile Are (Sve) – ore 10.30 e 13.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 10/03/24 – Coppa del mondo – SL maschile Kranjska Gora (Slo) – ore 09.30 e 12.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 10/03/24 – Coppa Europa – GS femminile Aal (Nor)

Dom. 10/03/24 – Coppa Europa – GS maschile Klaeppen (Sve)

SCI DI FONDO

Ven. 08/03/24 – Coppa Italia Rode – Sprint TL maschile e femminile Piancavallo (Pn)

Sab. 09/03/24 – Coppa del mondo – 50 km TL mass start femminile Oslo (Nor) – ore 10.30, diretta tv Raiplay ed Eurosport

Sab. 09/03/24 – Coppa Italia Rode – 10 km TC maschile e femminile Piancavallo (Pn)

Dom. 10/03/24 – Coppa del mondo – 50 km TL mass start maschile Oslo (Nor) – ore 10.30, diretta tv Raiplay ed Eurosport

Dom. 10/03/24 – Coppa Italia Rode – 20 km TL mass start maschile e femminile Piancavallo (Pn)

SALTO CON GLI SCI

Ven. 08/03/24 – Coppa del mondo/Raw – Qualificazioni HS134 maschile Oslo (Nor) – ore 17.00, diretta tv Eurosport

Ven. 08/03/24 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS134 femminile Oslo (Nor) – ore 20.00

Ven. 08/03/24 – Intercontinental Cup – HS130 femminile Lahti (Fin) – ore 17.00

Sab. 09/03/24 – Coppa del mondo/Raw – HS134 maschile Oslo (Nor) – ore 14.40, diretta tv Eurosport

Sab. 09/03/24 – Coppa del mondo – HS134 femminile Oslo (Nor) – ore 16.45, diretta tv Eurosport

Sab. 10/03/24 – Intercontinental Cup – HS130 maschile Lahti (Fin) – ore 17.00

Sab. 10/03/24 – Intercontinental Cup – HS130 femminile Lahti (Fin) – ore 09.00

Sab. 10/03/24 – Alpen Cup – HS100 maschile e femminile Oberhof (Ger)

Dom. 10/03/24 – Coppa del mondo/Raw – HS134 maschile Oslo (Nor) – ore 14.20, diretta tv Eurosport

Dom. 10/03/24 – Coppa del mondo – HS134 femminile Oslo (Nor) – ore 17.00, diretta tv Eurosport

Dom. 10/03/24 – Intercontinental Cup – HS130 maschile Lahti (Fin) – ore 09.00

Dom. 10/03/24 – Alpen Cup – HS100 maschile e femminile Oberhof (Ger)

COMBINATA NORDICA

Gio. 07/03/24 – Coppa del mondo – Gundersen HS106/5 km femminile Oslo (Nor) – ore 17.00 (solo salto), diretta tv Eurosport

Ven. 08/03/24 – Coppa del mondo – Provisional Competition Round maschile Oslo (Nor) – ore 13.00

Ven. 08/03/24 – Continental Cup – Compact sprint HS130/7,5 km maschile Lahti (Fin) – ore 13.30 e 16.00

Sab. 09/03/24 – Coppa del mondo – Gundersen HS106/5 km femminile Oslo (Nor) – ore 13.30 (solo fondo), diretta tv Eurosport

Sab. 09/03/24 – Coppa del mondo – Gundersen HS134/10 km maschile Oslo (Nor) – ore 09.30 e 14.00, diretta tv Eurosport

Sab. 09/03/24 – Continental Cup – Team sprint HS130/2×7,5 km maschile Lahti (Fin) – ore 13.30 e 16.00

Sab. 09/03/24 – Alpen Cup – Gundersen HS100/10 km maschile Oberhof (Ger)

Sab. 09/03/24 – Alpen Cup – Gundernen HS100/5 km femminile Oberhof (Ger)

Dom. 10/03/24 – Coppa del mondo – Gundersen HS134/10 km maschile Oslo (Nor) – ore 09.30 e 13.30, diretta tv Eurosport

Dom. 10/03/24 – Continental Cup – Gundersen HS130/10 km maschile Lahti (Fin) – ore 13.30 e 16.00

BIATHLON

Mer. 06/03/24 – Ibu Cup – Individuale femminile Obertilliach (Aut) – ore 10.30

Mer. 06/03/24 – Ibu Cup – Individuale maschile Obertilliach (Aut) – ore 14.15

Ven. 08/03/24 – Coppa del mondo – Staffetta maschile Soldier Hollow (Usa) – ore 20.25, diretta tv Eurosport

Ven. 08/03/24 – Coppa del mondo – Sprint femminile Soldier Hollow (Usa) – ore 23.00, diretta tv Eurosport

Ven. 08/03/24 – Ibu Cup – Sprin femminile Obertilliach (Aut) – ore 10.30

Ven. 08/03/24 – Ibu Cup – Sprint maschile Obertilliach (Aut) – ore 14.00

Sab. 09/03/24 – Coppa del mondo – Staffetta femminile Soldier Hollow (Usa) – ore 20.25, diretta tv Eurosport

Sab. 09/03/24 – Coppa del mondo – Sprint maschile Soldier Hollow (Usa) – ore 23.00, diretta tv Eurosport

Sab. 09/03/24 – Ibu Cup – Mass start 60 femminile Obertilliach (Aut) – ore 10.30

Sab. 09/03/24 – Ibu Cup – Mass start 60 maschile Obertilliach (Aut) – ore 13.15

Sab. 09/03/24 – Coppa Italia senior Fiocchi+Campionati Italiani U17/U19/U22 – Individuale maschile e femminile Val Ridanna (Bz)

Dom. 10/03/24 – Coppa del mondo – Pursuit femminile Soldier Hollow (Usa) – ore 17.00, diretta tv Eurosport

Dom. 10/03/24 – Coppa del mondo – Pursuit maschile Soldier Hollow (Usa) – ore 18.50, diretta tv Eurosport

Dom. 10/03/24 – Coppa Italia senior Fiocchi+Campionati Italiani U17/U19/U22 – Individuale maschile e femminile Val Ridanna (Bz)

SNOWBOARD

Sab. 09/03/24 – Coppa del mondo – SBX maschile e femminile Cortina (Ita) – ore 18.30, diretta Eurosport

Sab. 09/03/24 – Coppa del mondo – PSL maschile e femminile Winterberg (Ger) – ore 16.00, diretta Eurosport

Sab. 09/03/24 – Coppa Europa – PSL maschile e femminile Lenzerheide (Svi) – ore 13.30

Sab, 09/03/24 – Coppa Europa premium – HP maschile e femminile Laax (svi) – ore 09.00

Dom. 10/03/24 – Coppa del mondo – Team PSL Winterberg (Ger) – ore 15.35, diretta Eurosport

Dom. 10/03/24 – Coppa Europa – PSL maschile e femminile Lenzerheide (Svi) – ore 13.30

FREESTYLE

Mar. 05/03/24 – Coppa Europa – SS maschile e femminile Font Romeu (Fra)

Gio. 07/03/24 – Coppa Europa – BA maschile e femminile Font Romeu (Fra)

SCI ALPINISMO

Sab. 09/03/24 – Campionati Italiani sr/gio – Sprint maschile e femminile Forni di Sopra (Ud)

Dom. 10/03/24 – Campionati Italiani sr/gio – Staffetta maschile e femminile Forni di Sopra (Ud)

SPEED SKATING (Mondiali allround e sprint a Inzell)

Giovedì 7 marzo – Dalle 19:00

Rassegna Sprint

500m donne

500m uomini

1000m donne

1000m uomini

Venerdì 8 marzo – Dalle 18.30

Rassegna Sprint

500m donne

500m uomini

1000m donne

1000m uomini

Sabato 9 marzo – Dalle 12.45

Rassegna Allround

500m donne

500m uomini

3000m donne

5000m uomini

Domenica 10 marzo – Dalle 13.15

Rassegna Allround

1500m donne

1500m uomini

5000m donne

10000m uomini

Diretta tv: RaiSport HD (sabato 9 e domenica 10 marzo)

Diretta streaming: RaiPlay3, eurosport.it, Discovery+, canale Youtube ISU