Sport in tv oggi (martedì 26 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 26 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul torneo di Miami dove ci saranno ben tre italiani in campo nelle sfide valide per gli ottavi di finale. Matteo Arnaldi sarà il primo a scendere in campo, affrontando il ceco Tomas Machac. Nella serata nostrana sarà la volta di Jannik Sinner impegnato contro l’australiano Christopher O’Connell e di Lorenzo Musetti che affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz.

In primo piano poi il match valido per le qualificazioni agli Europei U21 della Nazionale italiana di calcio. La formazione allenata da Carmine Nunziata giocherà contro la Turchia a Ferrara e l’obiettivo sarà quello di vincere e di rafforzare il primato nel Gruppo A.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 26 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 26 marzo

16.00 Tennis, ATP Miami: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (205), dalle 16.00 alle 19.00 e dalle 23.30 alle 03.30 su Sky Sport Uno (201), dalle 17.00 su Sky Sport Max (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Arnaldi vs Machac 1° match e inizio programma dalle 16.00 italiane; Sinner vs O’Connell 3° match e inizio programma dalle 16.00 italiane; Musetti vs Alcaraz 3° match e inizio non prima delle 20.30 italiane)

18.15 Calcio, Qualificazioni Europei U21: Italia vs Turchia – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay.

19.00 Tennis, WTA Miami: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Max (203) e su Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.30 Surf, Bells Beach: seconda giornata – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.