LIVE Italia-Turchia, Qualificazioni Europei U21 calcio in DIRETTA: snodo fondamentale per gli azzurrini

Italia-Turchia, Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA, gli azzurrini cercano la vittoria.

Rientrando da una vittoria convincente venerdì 22 marzo contro la Lettonia, la nazionale italiana Under 21 si prepara a scendere nuovamente in campo per il suo settimo incontro nel cammino di qualificazione verso gli Europei di categoria del 2025.

Questa volta, l’avversaria sarà la Turchia, una squadra che non ha giocato dal novembre scorso e che, considerando i risultati ottenuti fino ad ora, non sembra costituire una minaccia per la conquista né del primo né del secondo posto del gruppo.

Gli Azzurrini finora hanno mostrato una prestazione quasi impeccabile, mantenendosi imbattuti nel Gruppo A. Fino a questo momento, l’Italia ha conseguito quattro vittorie (l’ultima, un 2-0 contro la Lettonia a Cesena) e due pareggi.

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA UNDER 21 (4-3-2-1): Desplanches; Kayode, Ghilardi, Calafiori, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Miretti, Casadei; Gnonto. Ct. Nunziata.

TURCHIA UNDER 21 (4-4-2): Alemdar; Karapo, Ozcan, Bayram, Karatas; Potur, Konak, Ortakaya, Elmaz; Canak, Yardimci. Ct. Surme.

Italia-Turchia, Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d'inizio alle ore 18.15.