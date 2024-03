ATP Miami 2024 oggi in tv: orari quarti di finale singolare maschile, ordine di gioco 28 marzo, programma, streaming

Oggi, giovedì 28 marzo, sullo Stadium si completeranno i quarti di finale di singolare maschile dei Miami Open di tennis: in campo alle ore 18.00 il tedesco Alexander Zverev ed il magiaro Fabian Marozsan, mentre a partire dalla mezzanotte italiana toccherà allo spagnolo Carlos Alcaraz ed al bulgaro Grigor Dimitrov.

Sullo stesso campo si disputeranno entrambe le semifinali del singolare femminile dei Miami Open di tennis: in campo non prima delle ore 20.00 la kazaka Elena Rybakina e la bielorussa Victoria Azarenka, mentre non prima dell’1.30 italiana sarà la volta della russa Ekaterina Alexandrova e della statunitense Danielle Collins.

La diretta tv dei match del torneo combined di Miami 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV (in questo caso solo per i match maschili), infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO MIAMI OPEN 2024

Giovedì 28 marzo – Stadium

Dalle 18.00 italiane

Alexander Zverev (Germania, 4) – Fabian Marozsan (Ungheria) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, Now, Tennis TV

Non prima delle 20.00 italiane

Elena Rybakina (Kazakistan, 4) – Victoria Azarenka (Bielorussia, 27) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, Now

Non prima della 00.00 italiana

Carlos Alcaraz (Spagna, 1) – Grigor Dimitrov (Bulgaria, 11) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, Now, Tennis TV

Non prima dell’1.30 italiana

Ekaterina Alexandrova (Russia, 14) – Danielle Collins (Stati Uniti)- Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, Now

PROGRAMMA MIAMI OPEN 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV (in questo caso solo per i match maschili).

Diretta Live testuale: OA Sport.