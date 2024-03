Speed skating, azzurri distanti nella prima giornata dei Mondiali Sprint: 14° Bosa, il migliore

Calato il sipario sulla prima giornata dei Mondiali sprint di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Inzell (Germania), ha preso il via la competizione che si svilupperà su due giorni e terminerà domani sera. La classifica finale è frutto di un coefficiente calcolato sulla base dei crono siglati dai singoli atleti nelle quattro gare in programma (due sui 500 e due sui 1000 metri). Un coefficiente che si ottiene tramutando in punti il tempo dei 500 metri e considerando la metà di quanto fatto sui 1000 metri. La somma dei due score porta al totale per la classifica generale.

Fatta questa premessa, il migliore della truppa tricolore italiana è stato David Bosa. Il trentino è giunto 14° (35.10) nei 500 metri e 13° (1:08.91) nei 1000 metri. Nell’overall Bosa è 14°, comandato dal canadese Laurent Dubreuil, capace di svettare nei 500 metri in 34.47 e di terminare sesto nel chilometro (1:08.21). Il migliore in quest’ultima prova è stato il cinese Zhongyan Ning, in piazza d’onore nella graduatoria complessiva. 21° Alessio Trentini, frutto dello score di 70.565 (25° in 35.93 nei 500 metri e 16° in 1:09.27 nei 1000 metri).

Tra le donne la Max Aicher Arena ha sorriso alla giapponese Miho Takagi, seconda nei 500 metri in 37.13 e prima nei 1000 in 1:13.32. 73.790 il punteggio dell’asiatica e il confronto con le due olandesi alle sue spalle è appassionante: Femke Kok, la migliore nei 500 metri (37.07), ha totalizzato 74.245, mentre Jutta Leerdam (seconda nei 1000 metri) ha conquistato 74.265. Serena Pergher è 20ma in 77.715, avendo terminato 17ma nei 500 metri (38.57) e 21ma nei 1000 metri (1:17.95).

Epilogo della rassegna sprint domani con lo sviluppo delle medesime prove (500 e 1000 metri). Sabato 9 e domenica 10 spazio ai Mondiali Allround, con Davide Ghiotto e Francesca Lollobrigida osservati speciali.