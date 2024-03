Volley femminile, Markova trascina Novara al successo in gara2 con Chieri (0-3). Serie in parità: si decide tutto mercoledì

La Igor Gorgonzola Novara sbanca Chieri con un secco 3-0 e riapre la serie dopo il 3-2 per la Real Mutua Fenera di gara1. Con una Akimova al di sotto delle aspettative, è stata Markova a prendere per mano la squadra di Lorenzo Bernardi e a trascinarla ad un successo meritato ma non senza qualche patema. Partita tutto sommato equilibrata che Novara ha giocato meglio nelle fasi più importanti, ritrovando dal secondo set in poi quella efficacia a muro che le era mancata per tutta gara1 e fino a quel momento contro un Chiari mai domo anche questa sera ma meno determinato rispetto alla sfida giocata in trasferta mercoledì scorso.

Grande equilibrio nella prima fase del primo set con le due squadre che si inseguono con non più di un punto di vantaggio. Nel finale è Bosio al servizio a trovare il break decisivo. Le padrone di casa sbagliano qualcosa di troppo e Novara ne approfitta per scattare avanti 23-20 e aprire la strada verso il 25-22 che chiude il primo parziale a favore delle ospiti.

In avvio di secondo parziale, sulle ali dell’entusiasmo, la Igor Gorgonzola raggiunge il vantaggio massimo sul 10-6 ma Chieri si rimette lentamente in carreggiata e pareggia a quota 16. Si gioca punto a punto fino alla volata finale che vede le padrone di casa annullare ben tre set ball alla formazione di Bernardi, poi passa avanti, vede annullato il punto del 28-26 dal check e nel finale di nuovo Novara ribalta tutto e, sul 31-30, è ancora Bosio a risultare decisiva con il puro che regala il 2-0 alla Igor Gorgonzola: 32-30.

In avvio di terzo set la squadra ospite vola prima sul 6-2 e poi sul 13-8 dando l’impressione di poter chiudere facilmente il set ma le novaresi commettono qualche errore di troppo e Chieri ne approfitta per riavvicinarsi e sfiorare il pareggio sul 17-18. Markova accelera e Novara si porta nuovamente avanti 21-17. E’ lo scatto decisivo perché Chieri non riesce più a rimontare e si deve arrendere con il punteggio di 25-21 con l’attacco vincente di Bosetti che chiude il match. Per Chieri 15 i punti di Skinner e 13 i punti di Grobelna. In casa Novara 22 punti di Markova, 11 di Danesi e 10 di Bosetti. Mercoledì a Novara si giocherà gara 3 decisiva per l’accesso in semifinale.