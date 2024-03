Softball: comincia la Serie A1! Tutte a caccia di Forlì, il programma della prima giornata

Con la primavera riparte anche il softball. Sabato 30 marzo, in occasione della vigilia di Pasqua, comincerà infatti la Serie A1 2023-2024, massimo Campionato italiano che si disputerà nella sua prima fase in un girone unico.

Le nove squadre si scontreranno in due turni, andata e ritorno, con la consueta gara-1 e gara-2. Ogni formazione in questo modo disputerà 32 partite di regular season. Le prime quattro classificate accederanno quindi alle semifinali scudetto, mentre la nona e la decima classificata saranno coinvolte nei playout contro la finalista della squadra perdente dei playoff di Serie A2.

I riflettori saranno chiaramente puntati sulle Campionesse d’Italia di Forlì che, lo scorso anno, hanno ottenuto lo scudetto superando in tre partite la Rheavendors Caronno. Le detentrici del titolo affronteranno nella prima giornata il Pubbliservice Old Parma, contando sul prestigioso innesto Kelly Barnhill, chiamata a sostituire Beatrice Ricchi.

Nelle fila delle parmigiane svetta invece il nuovo coach Filippo Colonna e la nuova lanciatrice della Nuova Zelanda Tynesha Houkamau. Anche Caronno si è rinforzata grazie a Sara Edwards e a Iraims Diaz Nunez, cubana che sostituisce Yilan Tornes.

La prima gara in programma sarà quella tra MKF Bollate e Thunders, pianificata per le 16:00. Alle 17:00 si svolgeranno invece in contemporanea gara-1 di Forlì-Parma, Macerata-Sarono e Caronno-Bertazzoni Collecchio. Di seguito il programma di sabato 30 marzo.

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA SERIE A1 SOFTBALLL

Sabato 30 marzo

Ore 16.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) MKF Bollate – Thunders

Ore 17.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Italposa Forlì – Pubbliservice Old Parma

Ore 17.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Macerata – Inox Team Saronno

Ore 17.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Rheavendors Caronno – Bertazzoni Collecchio