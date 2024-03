Calcio femminile, Juventus a valanga sulla Fiorentina e sempre più vicina alla qualificazione per la Champions

Vigilia di Pasqua in campo anche per la Serie A 2023-2024 di calcio femminile, con lo svolgimento di due incontri della Poule Salvezza ed un match della Poule Scudetto. Cominciamo dalla partita di Biella tra Juventus e Fiorentina, scontro diretto per il secondo posto e quindi per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Le bianconere, al secondo turno della Poule Scudetto, hanno rifilato un sonoro 4-0 alle toscane grazie alla tripletta di una scatenata Echegini e al singolo gol di Grosso. Juventus che allunga così a +8 sulla Fiorentina in classifica con una sfida in più da disputare rispetto alle Viola, ipotecando quindi il pass per la massima competizione continentale per club.

Passando alla Poule Salvezza, va evidenziata l’importante successo casalingo del Napoli per 2-0 sulla Sampdoria con l’autogol di Tampieri e la rete di Lazaro. Netta affermazione esterna infine del Milan per 4-1 contro il Como con la doppietta di Laurent ed i gol di Dompig e Vigilucci.