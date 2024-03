Snowboardcross oggi, Cortina d’Ampezzo 2024: programma, orari, tv, streaming

Adesso non fermarti, Michela. Alle 18:30 di oggi, sabato 9 marzo, si disputa a Cortina D’Ampezzo il terzultimo appuntamento valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboardcross. Una tappa importantissima per Michela Moioli che, sulle nevi amiche, è intenzionata a firmare una doppietta dopo il significativo primo posto ottenuto lo scorso weekend a Sierra Nevada.

Non sarà certamente una passeggiata per la Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 che, tuttavia, è apparsa in grande spolvero in qualificazione, dove ha centrato la seconda piazza cedendo il passo solo alla britannica Charlotte Bankes. Nel mirino c’è la francese Chloe Trespeuch, leader nella classifica generale con 490 punti contro i 404 ottenuti da Moioli.

In campo maschile saranno invece due gli atleti impegnati: Lorenzo Sommariva, ottavo in qualifica, e Omar Visintin (ventunesimo in qualifica), quest’ultimo a caccia del riscatto dopo la prestazione incolore della settimana scorsa.

La gara di Cortina sarà visibile in tv su Eurosport 1, oltre che in chiaro su RAI Sport+HD. In streaming si potrà seguire sulla piattaforma Discovery Plus, su Eurosport.it, su Sky Go e su DAZN. OA Sport vi offrirà come sempre la diretta testuale dell’evento, per non perdersi davvero nulla dello spettacolo dello snowboardcross. Di seguito tutti i dettagli.

CALENDARIO SNOWBOARDCROSS OGGI

Sabato 9 marzo

Ore 18.30 Snowboardcross femminile/maschile a Cortina D’Ampezzo, tabellone finale

PROGRAMMA SNOWBOARDCROSS OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, RAI Sport +HD

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, DAZN, Sky Go, per gli abbonati; RAI Play 3 in chiaro

Diretta Live testuale: OA Sport.