Snowboardcross, Michela Moioli seconda in qualifica a Cortina. Altri due azzurri passano il taglio

Sono da poco terminate le qualificazioni a Cortina D’Ampezzo, località che ospita questo fine settimana la terzultima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboardcross. Sono in tutto tre gli atleti azzurri che hanno conquistato un posto nel tabellone finale, rispettivamente due in campo maschile e una in campo femminile.

Nella gara maschile ottima prova per Lorenzo Sommariva, abile a strappare l’ottava piazza rimediando un gap di +0.85 rispetto al leader della classifica generale, Eliot Grondin, primo con 38.60 davanti agli statunitensi Senna Leith (+0.53) e Jake Vedder (+0.54). Ventunesimo posto poi per Omar Visintin che ha evitato la Run 2 con un ritardo di +1:36 rispetto al primo classificato.

Niente da fare invece per Matteo Menconi, trentottesimo con +1.89, mentre Tommaso Leoni si è dovuto accontentare della quarantesima piazza con +1.56. Più lontani Devin Castello, 46mo con +2:17 e Filippo Ferrari, 49vesimo con +1:61. Fuori dalla top 50 poi Michele Godino (57mo con +2.74), Niccolo Colturi (58mo con +2.40) e Matteo Rezzoli (58mo con +3.25), Tommaso Costa (71mo con +4.42).

In campo femminile passa invece solo Michela Moioli che, forgiata dalla vittoria sulle nevi di Sierra Nevada, ha centrato il secondo posto cedendo il passo per +0.37 alla britannica Charlotte Bankes, leader in 40.74. Terzo posto per l’australiana Belle Brockhoff con +0.54, mentre tutte le principali big (Trespeuch inclusa), hanno passato il taglio senza problemi.

Out le restanti quattro azzurre in lizza, tra cui spicca Marika Salvodelli, a un passo dalla qualificazione con la diciassettesima piazza (+2.63) precedendo Sofia Groblechner, diciottesima con +3.42. Da menzionare infine il ventiduesimo posto di Sofia Belinghieri (+2.54) e il ventiseiesimo di Caterina Carpano (+2.19).