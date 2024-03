Snowboardcross, Michela Moioli CONQUISTADOR! In Spagna torna alla vittoria dopo due anni

A quasi due anni di distanza dal successo di Cortina torna alla vittoria Michela Moioli nella Coppa del Mondo di snowboardcross e lo fa in modo rocambolesco in quel di Sierra Nevada. Per l’azzurra è la vittoria numero diciotto a livello individuale nel massimo circuito internazionale, un riscatto dopo un periodo non del tutto convincente.

Sulle nevi spagnole la lombarda riesce a rimontare sul finale e, sfruttando anche un clamoroso contatto tra Charlotte Bankes e Chloe Trespeuch, si impone proprio sulla linea d’arrivo all’ultimo respiro. Seconda posizione per l’australiana Josie Baff, terza Bankes, mentre Trespeuch non è riuscita a concludere la prova chiudendo quarta.

Tra gli uomini vince il francese Merlin Surget che beffa il dominatore della Coppa, il canadese Eliot Grondin, mentre terzo è l’austriaco Jakob Dusek.

Eliminati prematuramente tutti gli italiani: Lorenzo Sommariva è il migliore, con i quarti di finale, fuori agli ottavi Tommaso Leoni, addirittura ai sedicesimi Omar Visintin, Matteo Menconi, Matteo Rezzoli, Michele Godino, Niccolò Colturi e Luca Abbati.