Snowboard: sette azzurri avanzano nelle qualificazioni del PSL di Winterberg

Sono sette gli italiani che avanzano al termine delle qualificazioni dell’ultima gara della stagione della Coppa del Mondo di snowboard parallelo, il PSL di Winterberg.

Al maschile miglior tempo per il coreano Sangho Lee in 1’05”94, Maurizio Bormolini è terzo a 38 centesimi è in piena lotta per il podio. Nelle fasi finali anche Edwin Coratti, quinto, Roland Fischnaller, nono, Mirko Felicetti, quattordicesimo, e Aaron March, sedicesimo.

Da sottolineare la clamorosa eliminazione di Daniele Bagozza, diciannovesimo, che era leader della classifica di specialità alla vigilia della prova odierna.

Al femminile guida la classifica Ester Ledecka 1’08”77, con le azzurre che sono rispettivamente settima, Lucia Dalmasso, e nona Elisa Caffont.