Snowboard, Michela Moioli festeggia: “Vittoria grandissima! Ho lottato e me la sono meritata”

Spesso è proprio dalle situazioni più strane che si trova la quadra per potersi rimettere in carreggiata. Lo sa bene Michela Moioli che, dopo la rocambolesca vittoria di Sierra Nevada, ha trovato oggi il suo secondo successo stagionale nella Coppa del Mondo di snowboard 2023-2024, trionfando tra le nevi di Montafon.

Un primo posto di fondamentale importanza per l’azzurra, oggi artefice di un percorso netto con cui ha di fatto riaperto la lotta per la sfera di cristallo, posizionandosi provvisoriamente in vetta alla classifica scalzando Chloe Trespeuch, ora a -2.

Una volta arrivata in zona mista, la Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 ha voluto sottolineare l’importanza del trionfo odierno, nettamente diverso rispetto a quello delle nevi iberiche: “Questa vittoria è stata grandissima: è la mia seconda in stagione ma è molto diversa dalla prima. Qui ho lottato e me la sono meritata, dall’inizio alla fine – ha detto Michela ai microfoni della FISI -. Avevo dei missili ai piedi. Abbiamo lottato. Vinco e torno leader di Coppa, una bella responsabilità. Ma mi sono divertita, mi sono piaciuta. Andiamo avanti così”.

Soddisfatto anche il DT Cesare Pisoni: “Gran vittoria di Michela, nonostante la Bankes l’avesse superata è stata in grado di riprenderla. Ci giochiamo la Coppa anche se non sarà semplicissimo. Un gran lavoro di squadra anche oggi”.