Slittino, Dominik Fischnaller comanda a Sigulda con record della pista nella gara spalmata su due giorni

Una particolarità a chiudere la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale: per l’ultimo weekend stagionale in quel di Sigulda infatti le prove individuali hanno visto la gara divisa in due giorni con la prima run al sabato e la seconda alla domenica. Al maschile a guidare troviamo l’azzurro Dominik Fischnaller.

Fino ad ora un solo podio, a Winterberg, per l’altoatesino che è il detentore della Sfera di Cristallo: 47.565 il tempo che gli è valso la prima piazza odierna, che punta ovviamente alla prima vittoria stagionale.

Alle sue spalle ecco Felix Loch, dominante a Sigulda settimana scorsa con due vittorie: 79 millesimi di ritardo per il teutonico. A 94 millesimi l’austriaco Nico Gleirscher che precede il padrone di casa Kristers Aparjods a 111 millesimi e l’altro austriaco Wolfgang Kindl a 115 millesimi.

Per gli altri italiani diciassettesima piazza per Leon Felderer, mentre è ventesimo Lukas Gufler.